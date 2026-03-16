Alors que LeBron James lui-même semble toujours indécis sur son avenir, Shams Charania laisse présager que la 23è saison du King en NBA ne devrait pas être la dernière. Pas d’info solide sur laquelle se baser mais il s’agirait d’un « feeling » qui serait partagé dans l’entourage du joueur.

Selon l’insider le mieux renseigné de la Ligue, l’avenir de LeBron James n’a encore rien de décidé. Il pourrait même rimer avec une saison de plus. Dans l’émission « Get up ESPN », Shams nous a appris que le futur de LeBron dépendait en grande partie de cette fin de saison avec les Lakers. À 41 ans, le joueur n’aurait toujours pas pris de décision définitive mais le successeur d’Adrian Wojnarowski s’appuie tout de même sur le « sentiment » de plusieurs personnes autour de LeBron et au sein de la Ligue pour penser que papy BronBron va rempiler pour une saison de plus, au minimum.

The feeling around LeBron James and the league is he will play at least one more season, per @ShamsCharania

“LeBron hasn’t made a decision on if he’s going to continue to play. The feeling around LeBron and the league is he’ll go at least one more season. How the Lakers finish… pic.twitter.com/AFas0xYOv6

— NBA Courtside (@NBA__Courtside) March 16, 2026

« LeBron n’a pas encore pris de décision sur le fait de continuer à jouer ou non. Le sentiment autour de lui et dans la ligue est qu’il devrait jouer au moins une saison de plus. La manière dont les Lakers termineront la saison jouera un rôle important dans l’avenir de LeBron. » – Shams Charania

Les experts NBA d’ESPN sont notamment revenus sur le dernier match des Lakers où LBJ s’est distingué par son magnifique plongeon pour récupérer un ballon en fin de quatrième quart-temps. Preuve que malgré tout ce que l’on peut entendre, le natif d’Akron est encore bien impliqué.

Et bien que l’on s’interroge sur la capacité physique de LeBron a tenir une saison de plus, le pépère nous a déjà prouvé qu’il ne fallait pas parler de « standard physique » avec lui. Alors la même question revient encore et toujours : LeBron finira-t-il sa carrière à L.A. ou repartira-t-il à Cleveland pour boucler la boucle dans l’Ohio ? Réponse dans quelques mois…