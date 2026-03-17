Neuf Français ont foulé les parquets NBA cette nuit et celui qui a eu le plus d’impact est sans doute Bilal Coulibaly. L’ailier des Wizards réalise une très belle fin de saison et a planté 21 points face aux Warriors.

Les résultats de la nuit :

Hawks – Magic : 124-112 (stats)

– Magic : 124-112 (stats) Wizards – Warriors : 117-125 (stats)

: 117-125 (stats) Nets – Blazers : 95-114 (stats)

: 95-114 (stats) Celtics – Suns : 120-112 (stats)

– Suns : 120-112 (stats) Bulls – Grizzlies : 132-107 (stats)

– Grizzlies : 132-107 (stats) Pelicans – Mavericks : 129-111 (stats)

– Mavericks : 129-111 (stats) Rockets – Lakers : 92-100 (stats)

: 92-100 (stats) Clippers – Spurs : 115-119 (stats)

Zaccharie Risacher

Depuis le début de la série de 10 victoires des Atlanta Hawks, l’ailier français est sur le banc de touche et cette nuit, il n’a joué « que » 10 minutes. Il a inscrit 2 points et capté 2 rebonds à 1/2 au tir.

Noah Penda

Lui a joué davantage dans cette rencontre avec 14 minutes. Les statistiques sont pourtant relativement proches avec 2 points, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interception à 1/2 au tir dont 0/1 de loin.

Bilal Coulibaly

L’ailier des Wizards enchaîne les très belles performances en cette fin de saison. Malgré la défaite face aux Warriors, le Français a compilé 21 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception à 7/10 au tir dont 2/2 de loin et 5/6 aux lancers-francs.

Nouvelle très belle performance offensive de Bilal Coulibaly malgré la défaite face aux Warriors :

🔹21 points (7/10 au tir)

🔹8 rebonds

🔹4 passes décisives

🔹2/2 à 3-points

🔹5/6 aux lancers

L’ailier des Wizards engrange de la confiance en cette fin de saison ! 🪄 pic.twitter.com/OrhVmYxuT8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2026

Nolan Traoré

Petit Rookie Wall pour le meneur de jeu des Brooklyn Nets ces deux dernières semaines. Soirée compliquée face aux Blazers avec 4 points, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interception à 1/8 au tir dont 0/2 de loin et 2/4 aux lancers-francs.

Sidy Cissoko

Pas beaucoup mieux pour son adversaire direct avec 3 rebonds et 3 passes décisives à 0/1 au tir (de loin) en 21 minutes sur le parquet.

Guerschon Yabusele

Beau punch amené en sortie de banc par le Dancing Bear aux Bulls. En 18 minutes, il a su être impactant avec 13 points, 1 rebond et 1 interception à 3/4 au tir dont 2/3 de loin et 5/6 aux lancers-francs.

W. pic.twitter.com/J0KwSFFEC9

— Chicago Bulls (@chicagobulls) March 17, 2026

Rayan Rupert

L’arrière était de nouveau titulaire cette nuit avec les Grizzlies, mais à l’image de son équipe, il n’a pas existé face aux Bulls. 3 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive à 1/6 au tir dont 1/4 aux lancers… peut-être son premier match raté à Memphis.

Nicolas Batum

11 minutes sur le parquet pour l’ancien capitaine de l’Équipe de France. Le temps de capter 3 rebonds et de manquer un tir de loin.

Victor Wembanyama

À l’image de ses San Antonio Spurs, il a eu des hauts et des bas ce soir face aux Los Angeles Clippers. Une performance somme toute convenable bien que largement perfectible : 21 points, 14 rebonds, 4 contres, 2 passes décisives et 1 interception à 9/20 au tir dont 2/9 de loin et 1/3 aux lancers.

AND ONE ! 👽 pic.twitter.com/xtxdXEWTJd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2026

Le programme de ce soir :