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Résumé NBA de la nuit : les Spurs résistent aux Clippers (119-115) !

Le 17 mars 2026 à 05:48 par Robin Wolff

Victor Wembanyama Spurs flex 23 octobre 2025
Source image : NBA League Pass

Les San Antonio Spurs se sont faits peur en deuxième mi-temps face aux Los Angeles Clippers, mais malgré un match imparfait, ils sont ressortis vainqueurs de l’Intuit Dome. Luka Doncic, Jaylen Brown et les Atlanta Hawks ont aussi marqué la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit :

  • Hawks – Magic : 124-112 (stats)
  • Wizards – Warriors : 117-125 (stats)
  • Nets – Blazers : 95-114 (stats)
  • Celtics – Suns : 120-112 (stats)
  • Bulls – Grizzlies : 132-107 (stats)
  • Pelicans – Mavericks : 129-111 (stats)
  • Rockets – Lakers : 92-100 (stats)
  • Clippers – Spurs : 115-119 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la soirée :

LeBron James !!! 👑 pic.twitter.com/i9FEhr5Lxl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 0h : Hornets – Heat
  • 0h : Magic – Thunder
  • 0h : Wizards – Pistons
  • 0h30 : Knicks – Pacers
  • 1h : Bucks – Cavs
  • 1h : Wolves – Suns
  • 3h : Nuggets – Sixers
  • 3h : Kings – Spurs
Tags : los angeles clippers, Résumé de la nuit en NBA, san antonio spurs
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