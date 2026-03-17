Résumé NBA de la nuit : les Spurs résistent aux Clippers (119-115) !
Le 17 mars 2026 à 05:48 par Robin Wolff
Les San Antonio Spurs se sont faits peur en deuxième mi-temps face aux Los Angeles Clippers, mais malgré un match imparfait, ils sont ressortis vainqueurs de l’Intuit Dome. Luka Doncic, Jaylen Brown et les Atlanta Hawks ont aussi marqué la nuit en NBA !
Les résultats de la nuit :
- Hawks – Magic : 124-112 (stats)
- Wizards – Warriors : 117-125 (stats)
- Nets – Blazers : 95-114 (stats)
- Celtics – Suns : 120-112 (stats)
- Bulls – Grizzlies : 132-107 (stats)
- Pelicans – Mavericks : 129-111 (stats)
- Rockets – Lakers : 92-100 (stats)
- Clippers – Spurs : 115-119 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- 10e victoire consécutive des Hawks, l’équipe la plus en forme de NBA. Record en carrière pour Nickeil Alexander-Walker avec 41 points à 9/15 derrière la ligne à 3-points.
- Victoire des Warriors, malgré une belle performance de Bilal Coulibaly. 30 points en 26 minutes pour Kristaps Porzingis.
- Les Blazers ont largement dominé de faibles Nets. Sept joueurs de Portland ont dépassé les 10 points, succès collectif !
- Énorme duel entre Jaylen Brown (41 points) et Devin Booker (40) remporté, individuellement et collectivement, par le premier nommé.
- Les Bulls n’ont eu aucun mal à s’imposer face aux Grizzlies. 4e triple-double en 5 matchs pour Josh Giddey tandis que Matas Buzelis prend de plus en plus confiance en attaque (29 points cette nuit).
- Les 32 points de Naji Marshall étaient loin d’empêcher les Pelicans de continuer leur belle fin de saison. Inutile, mais belle.
- Neuvième victoire en 10 matchs des Los Angeles Lakers. Encore une fois, c’est Luka Doncic qui a fait la différence avec 36 points.
- Les San Antonio Spurs ont mal commencé, mal fini, mal shooté. Victor Wembanyama et De’Aaron Fox n’ont pas brillé (sans être mauvais) et pourtant, ils se sont imposés, à l’extérieur, contre une des équipes les plus en forme de NBA !
Le highlight de la soirée :
LeBron James !!! 👑 pic.twitter.com/i9FEhr5Lxl
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 0h : Hornets – Heat
- 0h : Magic – Thunder
- 0h : Wizards – Pistons
- 0h30 : Knicks – Pacers
- 1h : Bucks – Cavs
- 1h : Wolves – Suns
- 3h : Nuggets – Sixers
- 3h : Kings – Spurs