Jusque-là perçus comme une équipe irrégulière dont l’ambition en postseason ne devrait pas dépasser la fin du mois d’avril, les Lakers sont en train de créer une dynamique qui pourrait bien faire revoir ces pronostics à la hausse. 9 victoires sur les 10 derniers matchs, dont de la win chez du gros concurrent, et si Los Angeles venait foutre le zbeul à l’Ouest ?

Début mars, il était encore difficile de prendre les Angelinos au sérieux. Forts contre les petits, mais très petits quand un gros se pointait en ville. Le genre d’équipe qui sentait fort le 4-1 au premier tour malgré un bon classement en régulière… comme l’année dernière en fait.

Mais comme on ne peut jamais être sûr de rien dans cette Grande Ligue, c’est à un petit mois de la fin de saison régulière que la troupe de JJ Redick a décidé de devenir sérieuse. Knicks, Wolves, Nuggets, et même Rockets cette nuit, tous se sont effondrés face à ces Lakers qui semblent soudainement revigorés. Résultat : 6 victoires de suite et 9 sur les 10 derniers matchs… ouais pas mal ouais.

Make it 6️⃣ in a row for the Lake Show pic.twitter.com/Pu0QT26AKB

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 17, 2026

Luka Doncic est chaud comme la braise (33/9/8 de moyenne sur les 10 dernières rencontres, joueur de la semaine dernière et premier Laker depuis Kobe Bryant à tourner à 37,8 points en 6 matchs). Austin Reaves est de nouveau le lieutenant qu’il pense être, pendant que LeBron James embrasse complètement ce rôle de troisième couteau qui fait croquer les copains. Ça se met même à plonger pour sauver des ballons à 41 piges, pas de doute, la folie s’est bien emparée de la Cité des Anges.

Une hiérarchie respectée parmi les trois stars, magnifiée par l’apport d’un Marcus Smart toujours plus rugueux malgré le passage du temps, d’un effectif complet qui n’hésite pas à aller au charbon quand il le faut (notamment Deandre Ayton… oui oui vous avez bien lu), et de quelques plans de jeux très bien sentis signés JJ Redick.

LAKERS RUN A BEAUTIFUL PLAY TO START THE GAME 🔥 pic.twitter.com/MnfUSLNuWI

— Lakers All Day Everyday (@LADEig) March 13, 2026

Y a de quoi sourire à Hollywood ça ne fait aucun doute, maintenant va falloir maintenir le cap jusqu’au buzzer de la régulière pour rester sur le podium de la Conférence Ouest ou en tout cas ne pas chuter trop bas, et pourquoi pas déjouer le funeste destin qui leur était destiné au premier tour de Playoffs.