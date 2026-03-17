Dans une ligue obsédée par les chiffres, 600 victoires en saison régulière ça n’a rien d’anodin. En battant les Wizards 125-117 cette nuit, Steve Kerr est devenu le 28è coach de l’histoire de la NBA à atteindre ce cap symbolique.

Dans une victoire cruciale pour les Warriors après cinq défaites d’affilée, Steve Kerr est devenu le septième coach à cumuler 600 victoires avec une seule franchise, rejoignant une confrérie qui sent bon le Hall of Fame : Gregg Popovich, Jerry Sloan, Erik Spoelstra, Red Auerbach, Red Holzman et Phil Jackson. Autant dire qu’on parle d’une table où seuls les architectes de dynasties sont invités.

Le plus impressionnant ? La vitesse d’exécution. La mèche blonde a atteint cette barre en 943 matchs, ce qui en fait le quatrième coach le plus rapide de l’histoire à y parvenir. Devant lui, seulement des monstres sacrés : Jackson, Popovich et le parrain Pat Riley.

Évidemment, impossible d’évoquer cette réussite sans parler des joueurs qui l’ont accompagné et qui lui ont ramené ces 600 wins. Steve en a donc lâché une pour tout le monde après la rencontre cette nuit :

Steve Kerr gives credit to his players, staff and organization after becoming the 4th-fastest coach to 600 WINS!

Phil Jackson (805 games)

Pat Riley (832)

Gregg Popovich (887)

Steve Kerr (943) pic.twitter.com/RaFZrE8cam

— NBA (@NBA) March 17, 2026

« C’est assez surréaliste d’entendre mon nom associé à ce groupe… Mais on ne peut pas gagner dans cette ligue sans de grands joueurs. Et depuis le premier jour où j’ai pris ce poste, j’ai eu la chance d’avoir des talents incroyables. Avec Steph, Klay, Andre, Andrew Bogut… et la liste continue. Harrison Barnes, puis au fil des douze dernières années, je pourrais encore citer beaucoup de noms : David West, Kevin Durant, Zaza… Tous ces gars étaient exceptionnels. Donc cet honneur, je le dois avant tout à eux et à une organisation formidable. Travailler pour les Warriors, faire partie de ce groupe… Joe Lacob et Peter Guber ont construit quelque chose de spécial, avec des gens extraordinaires. Pouvoir en faire partie est une vraie bénédiction. La plupart des franchises ne sont pas aussi solides, et j’ai énormément de chance. […] Ce qu’on a la chance de faire chaque jour est vraiment spécial. Et je suis très chanceux. »

Quatre titres NBA et 600 wins plus tard, la méthode Kerr reste la même. Alors oui, la gloire n’est plus forcément au rendez-vous mais Steve Kerr a façonné une époque, une génération et laissera une marque à tout jamais en NBA. Reste plus qu’à aller chercher Pop maintenant (bon courage).