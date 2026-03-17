13ème de Conférence l’année dernière, absents des Playoffs depuis 2019, les San Antonio Spurs ont traversé une grosse disette après un run de 22 saisons consécutives en postseason. Disette qui touche à sa fin puisque les Texans sont de retour dans les plus hautes sphères de la Ligue, et avec la manière. 50 victoires cette saison, encore de la place pour plus. Spurs are back !

Et dire qu’en début de saison, le consensus était de dire que les Spurs feraient une très belle perf si ils ne faisaient « que » se qualifier pour les Playoffs… naïveté quand tu nous tiens.

Victor Wembanyama et les siens ont dû voir ça de loin, et bien serrer les poings. Tous se sont transcendés tout au long de la saison pour atteindre des sommets jusque-là inespérés, et y a pas de secret, quand on travaille aussi dur, on finit par être récompensé.

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San Antonio a franchi la barre symbolique des 50 victoires cette nuit après un succès face aux Clippers de Darius Garland. Match maitrisé de bout en bout malgré une légère sueur en toute fin de match, mais l’essentiel est là, les Spurs sont de retour au sommet.

Seulement la deuxième équipe de la Ligue à franchir ce cap derrière le Thunder champion en titre, les Éperons retrouvent un statut qui leur était coutumier fut un temps, mais qu’il n’avait plus réussi à atteindre depuis… la saison 2016-17.

Presque 10 ans ! Tony Parker faisaient encore partie de l’effectif, Golden State roulait sur l’entièreté de la Ligue, Washington jouait les hautes sphères de l’Est… c’est dire à quel point ça remonte !

Mais le vintage est à la mode, et vu le kiff que nous font prendre ces San Antonio Spurs, on ne va pas se priver de célébrer le retour de cette franchise historique à ses coutumes d’antan. À vrai dire, on aimerait même en voir toujours plus… et Wemby aussi :

« On progresse, mais c’est toujours pas assez. J’en veux au moins 60 histoire de contrebalancer ma saison rookie. »

Wemby’s response to the Spurs’ first 50-win season in nine years:

“There’s growth. There’s still not enough. I want to get at least 60 to balance out my rookie season.” pic.twitter.com/kgYXmWa4lV

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 17, 2026