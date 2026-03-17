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[Émission] 5ème Quart-Temps : TrashTalk parle NBA avec Cyril Gane et Axel Toupane

Le 17 mars 2026 à 12:43 par Timéo Gomes

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Source image : ParionsSport

Si vous traînez ici, c’est que la NBA fait partie de votre ADN. Bonne nouvelle : un nouveau rendez-vous débarque pour en parler comme il se doit. Pas question d’Apéro cette fois mais d’une vraie conversation à quatre, entre passionnés et fortes têtes. Au micro : Cyril Gane, Axel Toupane Alex et Bibi, réunis par Parions Sport en Ligne pour un « 5ème Quart-Temps » plein de punch et de bonne humeur.

Imaginez la dynamique de votre duo de pépères préféré, ajoutez y de la bonne grosse patate de forain signé un ancien (et peut-être futur) champion UFC, saupoudrez le tout avec l’expérience d’un ailier titré dans notre très chère NBA. Et paf, ça fait pas des Chocapics, mais bien le tout nouvel épisode de 5ème Quart-Temps.

C’est tout chaud, ça vient à peine de sortir du four, on sent déjà les bonnes odeurs de discussions balle orange et octogone. Le repas parfait pour égayer votre soirée. Même pas besoin de remercier, c’est Bibi qui régale !

Tags : 5eme Quart-Temps, Axel Toupane, Cyril Gane, ParionsSport, Vidéo TrashTalk
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