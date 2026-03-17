Evan Fournier : « Je pense que je termine ce contrat et que je raccroche »

La fin de carrière n’est plus une idée totalement abstraite pour Evan Fournier. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’arrière français reconnaît que la réflexion commence sérieusement à prendre de la place, même si rien n’est encore gravé dans le marbre.

Après plus d’une décennie au plus haut niveau, Evan Fournier commence forcément à regarder un peu plus loin que le prochain match. La retraite devient une véritable option. Pas parce que la flamme s’est éteinte, loin de là, mais parce que la vie de joueur pro, avec tout ce que ça implique, finit aussi par peser.

« Pour dire la vérité, je pense que je termine ce contrat (jusqu’en 2028) et que je raccroche. Je n’irai pas plus loin. Ce n’est pas totalement réfléchi ou décidé, mais c’est l’idée. J’ai de plus en plus de mal avec des petites choses qui m’y font penser. Entendez-moi bien, à l’entraînement, je suis à 150 %. Il n’y a personne, plus que moi, qui veut gagner l’EuroLeague. Mais il y a aussi des moments, par exemple en déplacement, où je suis saoulé. Je veux être avec mes enfants, voyager avec ma femme, passer du temps avec mes parents, profiter de la vie que je n’ai pas eue jusqu’à maintenant parce que le basket prenait tout. »

Pour autant, le compétiteur est toujours bien là. Avant de penser à raccrocher, l’ancien joueur du Magic veut encore cocher une dernière grande case, en club comme en sélection. L’EuroLeague reste clairement dans un coin de sa tête, tout comme un titre majeur avec les Bleus.

« Ce n’est pas la première fois que j’y pense. J’avais déjà envisagé d’arrêter après les Jeux de Paris. Quand j’ai vu que ma seule opportunité NBA était moisie (Washington), je me suis demandé : est-ce que tu as vraiment envie de tout recommencer à ce stade de ta carrière ? Mais après deux semaines sans basket, ça me démangeait et j’ai décidé de me faire un dernier kif en Grèce. »

C’était gratuit pour les fans des Wizards… mais le joueur de 33 ans, à ce stade de sa carrière, voulait avant tout se faire plaisir et prouver qu’il mérite pleinement sa place sur le terrain.

En sélection, son parcours parle déjà pour lui : argent aux JO de Tokyo 2020 et aux JO de Paris 2024, argent à l’Euro 2022, bronze à la Coupe du Monde 2019. Un beau palmarès… mais auquel il manque encore la médaille la plus lourde. Deux dernières opportunités semblent donc s’offrît à lui, la Coupe du Monde 2027 et les Jeux olympiques 2028.

Une chose est sûre, à l’Olympiacos, tout roule pour le français (sauf quand il se met à enchaîner des supporters). Si cette période continue sur sa lancée, elle pourrait être le cadre parfait pour clore sa carrière. Et, on l’a compris, la fin idéal pour Evan… c’est avec une médaille d’or autour du cou.