TrashTalk Award – S08 E08 : Wemby, Ant, Luka… qui a parlé le plus fort ?

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Anthony Edwards se challenge

Anthony Edwards est un joueur qui se nourrit dans l’adversité, et le simple fait de voir Cade Cunningham envoyer une performance de zinzin a suffi pour le faire vriller, en tout cas sur le terrain. Voyant que le meneur des Pistons a mis 40 points, Ant-Man l’a pris personnellement, et a décidé d’imiter son homologue de Detroit, il le savait visiblement dès le réveil.

Anthony Edwards répond à Cade Cunningham :

🗣️ « Je savais que j’allais en mettre 40 quand je me suis réveillé ce matin. J’ai vu Cade en mettre 40 et je me suis dit ‘merde, ça veut dire que je dois en mettre 40 moi aussi' »

Du Ant-Man dans le texte 🐜 pic.twitter.com/wuMIWLuRsz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2026

Anthony Edwards a dû regarder The Last Dance pour vouloir à ce point prendre les choses personnellement, mais certains regretteront qu’il ne se soit pas dit la même chose après les 83 points de Bam Adebayo, surtout ceux qui l’ont pris en TTFL (et mis le bonus x2 comme le rédacteur de cet article, qui a donc fait un total de 18).

Auparavant, Ant s’en était déjà pris à Ja Morant, insinuant qu’il ne pouvait pas shooter comme lui.

Ant TRASH TALKED Ja after hitting a 3:

“You can’t do that, Ja.” 👀👀pic.twitter.com/5iXnBTueK5

— NBACentel (@TheNBACentel) February 3, 2026

Intarissable on vous dit.

Candidat # 2 : Kris Dunn chauffe Luka Doncic

Kris Dunn n’a décidément pas appris la leçon. L’arrière des Clippers passe son temps à se frotter à Luka Doncic, et à en payer le prix fort ensuite. Et ce 21 février n’a pas échappé à la règle. Dunn a provoqué Luka, et aurait mieux fait de s’abstenir puisqu’après cette échauffourée, le Slovène a roulé sur la concu et a apporté la victoire à ses Mavs Lakers.

Kris Dunn à Luka :

« Jvais te casser le cul encore une fois »

Luka Doncic : « Toi !? 😂 Ok. »

Résultat ? : 38 Points, 11 Passes, 8/14 3PT, 6 Rebonds, 63.7% TS avec la Win…

Kris sois plus intelligent la prochaine fois.

pic.twitter.com/hWhf8EF6Ou

— Lakers World France 🇨🇵 (@Lakers_World_Fr) February 21, 2026

Luka Doncic a encore une fois appris une leçon à Kris Dunn, lui ayant fait la totale sur le parquet. On espère que KD (oui, on l’a fait) aura enfin appris, car lui n’a pas fait deux fois la même erreur, il l’a fait 3 ou 4 fois histoire d’être sûr que c’était bien une mauvaise idée.

Candidat # 3 : Les Pistons chambrent les Nets

Il fut un temps où les Pistons étaient la risée de la ligue et perdaient 28 matchs consécutifs. Cette époque semble désormais bien lointaine, étant donné que la franchise de Detroit caracole toujours tranquillement en tête à l’Est et s’est (re)trouvé une véritable identité et terrorise à nouveau ses adversaires. Face aux Nets, qui sont quasiment dans la position des Pistons il y a 2 ans, le CM a décidé d’être taquin après une large victoire.

close one… pic.twitter.com/cd60JWfvQw

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 2, 2026

A Motor City, tout le monde peut désormais bomber le torse, les Pistons reviennent de loin, et après tant d’années de disette, ont bien gagné le droit d’être fiers de leur équipe et de passer du chambré au chambreur.

Candidat # 4 : Keyonte George pointe tre Jonhson du doigt

Tre Johnson a loupé un dunk en contre-attaque et cet événement n’a pas échappé à la vigilance de Keyonte George, qui était aux premières loges pour assister à ce blooper. L’arrière du Jazz ne s’est pas fait prier pour pointer du doigt le fautif après coup.

Je suis EXPLOSÉ le doigt pointé 😭😭😭😭 pic.twitter.com/T7b0wiYCDD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2026

Le rookie est devenu le sujet d’une vanne potache lors de ce merdico, mais nul doute qu’il devrait en envoyer d’autres à l’avenir, tout en se retrouvant cette fois du bon côté des highlights.

Candidat #5 : Desmond Bane trolle Rudy Gobert

Desmond Bane n’est jamais le dernier pour mettre la pagaille dans un match de basket. Déjà coutumier du fait à Memphis, il a désormais quelques ragebaits à son actif depuis son arrivée à Orlando, demandez à OG Anunoby ce qu’il en pense. Cette fois-ci, sa victime est Française et se nomme Rudy Gobert, qui a eu le tort de laisser échapper un ballon sous les panneaux. Une fois sorti, Bane s’est laissé aller, comme à son habitude.

😂😂😂😂 il est tellement chiant https://t.co/XPFWtku9e1

— MagicFR (@OrlandoMagicFR) March 8, 2026

Des « Oh mon Dieu ! » répétés en boucle par Desmond Bane, qui a décidé d’être de plus en plus relou pour ses adversaires. Gobzilla n’a évidemment pas apprécié, mais ça n’a fait que plus sourire l’arrière du Magic, qui a remporté la victoire de surcroît.

Candidat Bonus : Wemby pourrit la vie de ses adversaires

Victor Wembanyama est extrêmement dissuasif en défense, jusque là, ce n’est pas vraiment une surprise, certainement pas pour lui, puisque Wemby, lorsqu’il a été interrogé sur cette défense, il a répondu de façon aussi arrogante que factuelle, franchement on kiffe.

« J’ai la sensation de ruiner la journée de quelqu’un… Parfois, c’est marrant parce que je me dis : ‘mais pourquoi ils essayent de tirer en fait…?’ »

Wemby sur le fait de contrer ses adversaires. pic.twitter.com/m8hxDzyUnY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 5, 2026

Victor Wembanyama est encore très bien parti pour remporter le titre de défenseur de l’année, et le comportement des adversaires change toujours autant lorsque Wemby est dans les parages, mais c’est vrai qu’il doit trouver certains joueurs téméraires à vouloir lui tirer sur la truffe.