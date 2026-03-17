Houston s’est incliné cette nuit face à des Lakers que plus rien ne semble arrêter. Pourtant ce qui interroge la planète basket, ce n’est pas tant la défaite, mais plutôt la pauvreté offensive des Rockets qu’elle a mis en lumière. De quoi s’inquiéter pour les futurs joutes de Playoffs ?

Qu’elle est difficile à juger cette saison des Rockets. D’abord énorme contender avant de bien se faire refroidir par les ligaments croisés de Fred VanVleet (absent toute la saison), puis la cheville de Steven Adams il y a 2 mois (out pour la saison). Tout ne va pas pour le mieux dans le Texas, qui se doit toutefois de garder des grandes ambitions pour les Playoffs… Kevin Durant a 37 ans quand même.

Alors quand vient un choc face à un concurrent direct pour le podium de l’Ouest, on se dit chouette, l’occasion de jauger encore un peu plus les réelles capacités des Fusées. Malheureusement cette nuit, le décollage a bien foiré !

The Houston Rockets offense is hard to watch lmao pic.twitter.com/lBaapse87v

— Hater Report (@HaterReport) March 17, 2026

Amoureux d’attaque digne des années 70, attardons nous sur ce quatrième quart entre Rockets et Lakers, puisqu’il semble vous être entièrement dédié. Et bien que les Angelinos n’aient pas excellé en la matière non plus (17 points à 7/24 au tir), Houston nous a servi une telle purge offensive qu’elle en ferait presque passer Los Angeles pour la Dream Team de 92.

12 petits points dont 3 sur la ligne des lancers, 4 sur 16 au tir, 1 sur 8 de loin, 7 balles perdues (SEPT !) et 22 sur l’ensemble de la rencontre (COMBIEN !). Parfois les statistiques parlent d’elles même.

Bien sûr il faut donner du crédit à la défense des Lakers, qui a notamment fait un super boulot dans les 12 dernières minutes pour isoler agressivement le porteur de balle très loin de la ligne à 3 points, et forcer des passes longues souvent synonymes de pertes de balles.

Here is every single Rockets half-court possession in the clutch.

Please watch the different coverages on KD and his reactions. https://t.co/nhipdqvQrG pic.twitter.com/ITsR5garl5

— Rob Perez (@WorldWideWob) March 17, 2026

Mais quand même, aucun mouvement sans ballon, des actions qui se résumaient dans la quasi totalité à un écran, une passe MAXIMUM ! L’absence de Sengun a sans aucun doute amplifié ce constat, m’enfin quand on en vient à se demander si Charles Xavier n’aurait pas eu plus de mobilité que cette attaque, c’est bien qu’il y a un souci plus profond.

Parce que cette défaillance, elle ne date pas de la nuit passée. Les Rockets sont la 22ème attaque de la Ligue sur les 10 derniers matchs. Depuis le All-Star Break ? Ils sont 17ème. Très difficile de trouver du liant dans cet effectif qui manque de talent purement offensif, et qui doit trop souvent reposer sur les épaules d’un ailier de 37 ans, comme il le dit lui même cette nuit en sortie de défaite :

« C’est de ma faute. Je suis l’attaque. L’adversaire va tout faire pour m’empêcher de me mettre dedans »

Kevin Durant: « It’s all on me to be honest. I’m the offense. The opposing team is going to use all their resources and not let me get comfortable »pic.twitter.com/VkRbtaHy95

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) March 17, 2026

Alors est-ce que KD sera une arme assez redoutable en Playoffs pour combler ce manque ? Rien n’est moins sûr avec les défenses bien rugueuses que l’on observe chaque année en Playoffs. Ime Udoka va vite devoir trouver des solutions !