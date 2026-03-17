Les Pistons sont-ils prêts pour la suite ? Apéro TrashTalk

Plus que quelques semaines avant que la saison régulière ne se clôture définitivement, l’heure parfaite pour s’interroger sur les ambitions de chacun, et aujourd’hui, ce sont les Pistons qui passent sur le banc d’analyse de vos deux Hexperts certifiés. Parfait pour un apéro finalement.

Si à l’Ouest l’hégémonie du Thunder ne fait que très peu de surpris, à l’Est, personne ne s’attendait vraiment à voir la troupe de Cade Cunningham régner aussi sereinement sur sa conférence. Un succès certes, mais qui amène aussi son lot d’attentes. L’échec n’est plus une option dans le Michigan, alors est-ce que l’effectif de JB Bickerstaff est vraiment prêt pour ces joutes de Playoffs à venir ? Alex et Simon sont là pour vous répondre !