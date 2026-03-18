Oklahoma City Thunder : première équipe qualifiée pour les Playoffs !

Cette nuit, une rencontre plutôt sexy a tenu en haleine les fans du Magic et du Thunder. Dans une victoire 113-108 d’OKC, Shai Gilgeous-Alexander y est allé de ses 40 pions, tranquille. Mais l’info de la nuit, c’est surtout que Oklahoma City est officiellement la première équipe de la saison à valider sa place dans le Top 6. Direction les Playoffs pour les bleu et blanc.

Malgré un très bon Paolo Banchero, auteur de 32 points et 10 rebonds, le Thunder s’est imposé 113-108 cette nuit, face au Magic, et a obtenu son ticket pour les Playoffs. Avec leur 54e victoire de la saison, les hommes de Marc Daigneault sont officiellement la première équipe de la saison à s’assurer une place direct pour le premier tour.

L’objectif est clair à OKC, gérer la conférence Ouest et finir avec le meilleur bilan de la ligue pour la deuxième fois de suite (une première depuis Milwaukee 2018-19 et 2019-20).

Le Oklahoma City Thunder : première équipe officiellement qualifiée pour les Playoffs ! pic.twitter.com/Y7TYPpCC5s

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026

SGA en patron… pour changer !

Comme à l’accoutumée, Shai Gilgeous-Alexander s’est occupé des entrées, des plats, et du dessert. Le MVP en titre s’en sort avec 40 pions, 5 rebonds et 4 interceptions… une petite journée au boulot, tranquille. Avec une neuvième victoire d’affilée, les champions 2025 se remettent à faire peur. Et attention les yeux en Playoffs parce que les mecs ne sont même pas au complet (Jaylen Williams pourrait revenir juste à temps pour la post-season).

Sur ce, profitez donc de ces merveilleux highlights.

SGA WENT OFF in OKC’s 9th straight win 🔥

🏀 40 PTS

🏀 5 REB

🏀 4 STL

For the 13th time in 17 years, the Thunder are heading to the NBA Playoffs presented by @Google! pic.twitter.com/vxk4ZGQmFG

— NBA (@NBA) March 18, 2026