Oklahoma City Thunder : première équipe qualifiée pour les Playoffs !
Le 18 mars 2026 à 03:19 par Jules Bousquet
Cette nuit, une rencontre plutôt sexy a tenu en haleine les fans du Magic et du Thunder. Dans une victoire 113-108 d’OKC, Shai Gilgeous-Alexander y est allé de ses 40 pions, tranquille. Mais l’info de la nuit, c’est surtout que Oklahoma City est officiellement la première équipe de la saison à valider sa place dans le Top 6. Direction les Playoffs pour les bleu et blanc.
Box-Score de cette victoire décisive du Thunder :
Malgré un très bon Paolo Banchero, auteur de 32 points et 10 rebonds, le Thunder s’est imposé 113-108 cette nuit, face au Magic, et a obtenu son ticket pour les Playoffs. Avec leur 54e victoire de la saison, les hommes de Marc Daigneault sont officiellement la première équipe de la saison à s’assurer une place direct pour le premier tour.
L’objectif est clair à OKC, gérer la conférence Ouest et finir avec le meilleur bilan de la ligue pour la deuxième fois de suite (une première depuis Milwaukee 2018-19 et 2019-20).
Le Oklahoma City Thunder : première équipe officiellement qualifiée pour les Playoffs ! pic.twitter.com/Y7TYPpCC5s
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026
SGA en patron… pour changer !
Comme à l’accoutumée, Shai Gilgeous-Alexander s’est occupé des entrées, des plats, et du dessert. Le MVP en titre s’en sort avec 40 pions, 5 rebonds et 4 interceptions… une petite journée au boulot, tranquille. Avec une neuvième victoire d’affilée, les champions 2025 se remettent à faire peur. Et attention les yeux en Playoffs parce que les mecs ne sont même pas au complet (Jaylen Williams pourrait revenir juste à temps pour la post-season).
Sur ce, profitez donc de ces merveilleux highlights.
SGA WENT OFF in OKC’s 9th straight win 🔥
🏀 40 PTS
🏀 5 REB
🏀 4 STL
For the 13th time in 17 years, the Thunder are heading to the NBA Playoffs presented by @Google! pic.twitter.com/vxk4ZGQmFG
— NBA (@NBA) March 18, 2026