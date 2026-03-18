Josh Hart tape son record de points chez les Knicks : 33 points à 12/13 au tir

Qui a dit qu’un match des Knicks sans Jalen Brunson était inintéressant ? Pas Josh Hart en tout cas… Le coco vient de planter 33 pions en 25 minutes histoire de réactualiser son career-high sous le maillot de New York.

Eh oui, un match des Knicks face aux Pacers, ça rappelle forcément quelques souvenirs. La saison dernière, cette affiche faisait couler de l’encre au mois de mai… cette année il faudra s’habituuer à en parler soit pour souligner la médiocrité criante des Pacers (14 défaites d’affilées, record de franchise), soit pour saucer Josh Hart !

Cette nuit, l’arrière des Knicks a donc sorti son meilleur match en carrière sous le maillot de la franchise new-yorkaise : 33 points à 12/13 au tir (s’il vous plaît), 7 rebonds, 5 passes et un perfect du parking (5/5). Le tout en 25 minutes histoire d’aller vite au dodo.

Allez savoir ce qu’il lui a pris, mais Hart avait envie de rappeler à tout l’Indiana que, ce soir, c’était lui qui allait « choke » tout le monde.

Josh Hart a sorti son meilleur match sous le maillot des Knicks face aux Pacers :

🔸33 points (12/13 au tir)

🔸7 rebonds (dont 3 offensifs)

🔸5 passes décisives

🔸5/5 à 3-points

🔸4/5 aux lancers-francs

En seulement trois quarts-temps et 25 minutes sur le parquet ! 😱 pic.twitter.com/LxLjbASmjp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026

Les Knicks enchaînent une quatrième victoire d’affilée et confortent leur troisième place à l’Est. Et histoire de bien prendre la confiance, les hommes de Mike Brown vont enchaîner avec les Nets, les Wizards et les Pels… vous la voyez venir la série qui monte à sept wins ?