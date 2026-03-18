Josh Hart tape son record de points chez les Knicks : 33 points à 12/13 au tir
Le 18 mars 2026 à 04:06 par Jules Bousquet
Qui a dit qu’un match des Knicks sans Jalen Brunson était inintéressant ? Pas Josh Hart en tout cas… Le coco vient de planter 33 pions en 25 minutes histoire de réactualiser son career-high sous le maillot de New York.
Box-Score de la balade des Knicks :
Eh oui, un match des Knicks face aux Pacers, ça rappelle forcément quelques souvenirs. La saison dernière, cette affiche faisait couler de l’encre au mois de mai… cette année il faudra s’habituuer à en parler soit pour souligner la médiocrité criante des Pacers (14 défaites d’affilées, record de franchise), soit pour saucer Josh Hart !
Cette nuit, l’arrière des Knicks a donc sorti son meilleur match en carrière sous le maillot de la franchise new-yorkaise : 33 points à 12/13 au tir (s’il vous plaît), 7 rebonds, 5 passes et un perfect du parking (5/5). Le tout en 25 minutes histoire d’aller vite au dodo.
Allez savoir ce qu’il lui a pris, mais Hart avait envie de rappeler à tout l’Indiana que, ce soir, c’était lui qui allait « choke » tout le monde.
Josh Hart a sorti son meilleur match sous le maillot des Knicks face aux Pacers :
🔸33 points (12/13 au tir)
🔸7 rebonds (dont 3 offensifs)
🔸5 passes décisives
🔸5/5 à 3-points
🔸4/5 aux lancers-francs
En seulement trois quarts-temps et 25 minutes sur le parquet ! 😱 pic.twitter.com/LxLjbASmjp
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026
Les Knicks enchaînent une quatrième victoire d’affilée et confortent leur troisième place à l’Est. Et histoire de bien prendre la confiance, les hommes de Mike Brown vont enchaîner avec les Nets, les Wizards et les Pels… vous la voyez venir la série qui monte à sept wins ?