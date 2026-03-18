Dans une nuit pauvre en highlights (mis à part la chaussure baladeuse de Caruso), Russell Westbrook a décidé de faire parler de lui en devenant le cinquième meilleur passeur de l’histoire de la NBA, dépassant ainsi un maître en la matière : monsieur Steve Nash.

Entre MVP on ne se fait pas de politesses. Avec sa passe décisive numéro 10 336, cette nuit, Russell Westbrook est passé devant Steve Nash et continue son ascension dans le classement des meilleurs passeurs de tous les temps en NBA.

Bon, il l’a fait dans un blowout complet face aux Spurs de Victor Wembanyama… mais quand on joue aux Kings cette année, on ne joue pas pour la win.

Russell Westbrook dépasse Steve Nash et devient le cinquième meilleur passeur de tous les temps ! 🙌👏 pic.twitter.com/Y53OQNVYQj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026

L’ancien des Rockets tourne cette année à un peu plus de 6 passes décisives de moyenne, contre 8 sur l’ensemble de sa carrière. Le meneur de 37 ans conclut ainsi tout doucement son temps en NBA mais ne semble pas vouloir s’arrêter de marquer l’histoire. Prochain palier ? LeBron James et ses 11 909 passes (oui, BronBron est dans tous les classements !), autant dire qu’il va falloir bosser encore un peu pour le Marsu !