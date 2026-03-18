Résumé NBA de la nuit : les Spurs roulent sur les Kings (132-104) !

Huit matchs en NBA cette nuit et le meilleur n’était pas forcément pour la fin. Les Spurs n’ont eu aucun mal pour se détacher des Kings et l’ont emporté 132 à 104. Le Thunder, Jalen Duren ou encore Josh Hart ont aussi marqué la soirée.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Heat : 136-105 (stats)

– Heat : 136-105 (stats) Magic – Thunder : 108-113 (stats)

: 108-113 (stats) Wizards – Pistons : 117-130 (stats)

: 117-130 (stats) Knicks – Pacers : 136-110 (stats)

– Pacers : 136-110 (stats) Bucks – Cavs : 116-123 (stats)

: 116-123 (stats) Wolves – Suns : 116-104 (stats)

– Suns : 116-104 (stats) Nuggets – Sixers : 124-96 (stats)

– Sixers : 124-96 (stats) Kings – Spurs : 132-104 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la soirée :

Alex Caruso qui contre le ballon avec sa chaussure 😭pic.twitter.com/RgrMFswhDr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026

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