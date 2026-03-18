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Résumé NBA de la nuit : les Spurs roulent sur les Kings (132-104) !

Le 18 mars 2026 à 05:48 par Robin Wolff

Victor Wembanyama Stephon Castle 29 avril 2025
Source image : YouTube

Huit matchs en NBA cette nuit et le meilleur n’était pas forcément pour la fin. Les Spurs n’ont eu aucun mal pour se détacher des Kings et l’ont emporté 132 à 104. Le Thunder, Jalen Duren ou encore Josh Hart ont aussi marqué la soirée.

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Heat : 136-105 (stats)
  • Magic – Thunder : 108-113 (stats)
  • Wizards – Pistons : 117-130 (stats)
  • Knicks – Pacers : 136-110 (stats)
  • Bucks – Cavs : 116-123 (stats)
  • Wolves – Suns : 116-104 (stats)
  • Nuggets – Sixers : 124-96 (stats)
  • Kings – Spurs : 132-104 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la soirée :

Alex Caruso qui contre le ballon avec sa chaussure 😭pic.twitter.com/RgrMFswhDr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 0h : Celtics – Warriors
  • 0h30 : Nets – Thunder
  • 0h30 : Pacers – Blazers
  • 1h : Bulls – Raptors
  • 1h : Wolves – Jazz
  • 1h : Pelicans – Clippers
  • 1h30 : Mavericks – Hawks
  • 1h30 : Grizzlies – Nuggets
  • 2h30 : Rockets – Lakers
Tags : Résumé de la nuit NBA, Sacramento Kings, san antonio spurs
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