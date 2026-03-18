Résumé NBA de la nuit : les Spurs roulent sur les Kings (132-104) !
Le 18 mars 2026 à 05:48 par Robin Wolff
Huit matchs en NBA cette nuit et le meilleur n’était pas forcément pour la fin. Les Spurs n’ont eu aucun mal pour se détacher des Kings et l’ont emporté 132 à 104. Le Thunder, Jalen Duren ou encore Josh Hart ont aussi marqué la soirée.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Heat : 136-105 (stats)
- Magic – Thunder : 108-113 (stats)
- Wizards – Pistons : 117-130 (stats)
- Knicks – Pacers : 136-110 (stats)
- Bucks – Cavs : 116-123 (stats)
- Wolves – Suns : 116-104 (stats)
- Nuggets – Sixers : 124-96 (stats)
- Kings – Spurs : 132-104 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- LaMelo Ball a offert la victoire aux Hornets en devenant le joueur avec le plus de matchs à + de 30 points et 10 passes dans l’histoire de la franchise. Petite alerte pour Moussa Diabaté, sorti du terrain pour une blessure au poignet.
- Shai Gilgeous-Alexander (40 points) a répondu aux 32 points et 10 rebonds de Paolo Banchero. Le Thunder est la première équipe officiellement qualifiée pour les Playoffs.
- Cade Cunningham est sorti du terrain après 5 minutes pour cause de douleur au dos. Pas de soucis pour les Pistons grâce au career-high de Jalen Duren avec 36 points.
- Jalen Brunson absent a été remplacé notamment par un énorme Josh Hart, auteur de son meilleur match sous le maillot des Knicks. 33 points à 12/13 au tir dont 5/5 de loin en 25 minutes de jeu.
- Après trois quarts-temps disputés, les Cavs, pas rassurants s’en sont sortis face aux Bucks d’un bon Ousmane Dieng (19 points). Une semaine d’absence minimum pour Giannis Antetokounmpo.
- Pas d’Anthony Edwards (absent deux semaines) face aux Suns, mais les Wolves portés par un bon Julius Randle (32 points) décrochent tout de même une victoire importante.
- Les Denver Nuggets ont roulé sur les Philadelphia Sixers sans aucun problème.
- Les San Antonio Spurs ont roulé sur les Sacramento Kings sans aucun problème. Mais Maxime Raynaud a tout de même réussi à s’illustrer avec 32 points, son career-high. Russell Westbrook est lui devenu le cinquième meilleur passeur de tous les temps en NBA !
Le highlight de la soirée :
Alex Caruso qui contre le ballon avec sa chaussure 😭pic.twitter.com/RgrMFswhDr
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 0h : Celtics – Warriors
- 0h30 : Nets – Thunder
- 0h30 : Pacers – Blazers
- 1h : Bulls – Raptors
- 1h : Wolves – Jazz
- 1h : Pelicans – Clippers
- 1h30 : Mavericks – Hawks
- 1h30 : Grizzlies – Nuggets
- 2h30 : Rockets – Lakers