Alex Caruso a contré Tristan Da Silva… avec sa chaussure

Le Thunder affrontait Orlando cette nuit dans une rencontre qui s’est avérée plus serrée que ce que l’on imaginait. Les Champions ont bien fini par s’imposer, mais au-delà de la victoire, la planète basket retiendra surtout ce play défensif bien imaginatif signé de la main (et de la chaussure) d’Alex Caruso.

Milieu du deuxième quart, OKC est confortablement installé aux avants postes de sa rencontre avec le Magic. 11 points d’avance pépère, mais si vous suivez un minimum l’actualité de la balle orange, vous savez très bien que le collectif de Mark Daigneault n’est pas du genre à laisser son adversaire respirer.

Alors quand Alex Caruso perd sa chaussure, est-ce qu’il va « laisser » deux points facile à son vis à vis ? La question elle est vite répondue.

FULL MOMENT: Alex Caruso blocked Tristan da Silva with his shoe and got a tech pic.twitter.com/KjSlQWxN9i

— NBAbzy (@nbabzyy) March 18, 2026

Avant que la twittosphère s’emballe et commence à parler de l’impunité du Thunder au niveau arbitral, l’homme au crâne le plus lisse de NBA a bien été sanctionné pour son action. Contre illégal plus une faute technique, trois points offert, finalement pas sûr que le calcul soit le bon comme le dit l’intéressé après la rencontre :

« Je savais pas que ça ferait contre illégal et faute technique. Si j’avais su, je l’aurai probablement pas fait car ça offre trois points. […] C’est une de ces actions bizarres qui n’arriveront probablement pu avant 10 ans. »

Asked Alex Caruso about his shoe block:

« I’ve never been in that situation before. And, I don’t know, it came to me. I just thought I was gonna block it, and I honestly don’t know what I thought the call would be. I didn’t know it was going to be a goaltending and a tech. If I… https://t.co/3jtUlOazzn pic.twitter.com/qoJbTrqvDB

— Justin Martinez (@Justintohoops) March 18, 2026

Si cette action plus que sortie de nulle part n’aura finalement pas été d’une grande utilité pour son équipe, elle a au moins le mérite d’avoir fait marrer toute la sphère NBA.