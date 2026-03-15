Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 15 mars 2026, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 7 matchs au programme, dont quatre sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

18h : Thunder (1,25) – Wolves (4,15)

20h30 : Cavaliers (1,06) – Mavericks (8,60)

20h30 : Raptors (2,35) – Pistons (1,62)

20h30 : Bucks (1,32) – Pacers (3,30)

23h : Sixers (3,40) – Blazers (1,31)

1h : Knicks (1,11) – Warriors (6,30)

3h : Kings (1,74) – Jazz (2,05)

Le combiné du NBA Sunday

Les Blazers battent les Sixers (sans prolongation) et Shai Gilgeous-Alexander distribue au moins 7 passes face aux Wolves (1,94) : décimés par les absences de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George, les Sixers risquent de souffrir en back-to-back face aux Blazers de Deni Avdija, même si Portland souffle le chaud et le froid. On s’attend donc à une sixième défaite en neuf matchs pour Philadelphie. Avec ça, on voit bien Shai Gilgeous-Alexander enchaîner les passes décisives contre Minnesota, lui qui brille plus que jamais au playmaking (8,5 passes de moyenne sur les six derniers matchs).



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).