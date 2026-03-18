Programme NBA : Houston a l’occasion de se venger des Lakers

Neuf rencontres à se mettre sous la dent pour cette nouvelle nuit de NBA. Potentiellement huit Français sur les parquets mais surtout le deuxième acte entre Houston et Los Angeles pour se disputer le podium de l’Ouest. Balancez le programme !

Le programme NBA du soir :

0h : Celtics – Warriors

0h30 : Nets – Thunder

0h30 : Pacers – Blazers

1h : Bulls – Raptors

1h : Wolves – Jazz

1h : Pelicans – Clippers

1h30 : Mavericks – Hawks

1h30 : Grizzlies – Nuggets

2h30 : Rockets – Lakers

L’affiche à ne pas rater : Rockets – Lakers

Les doubles confrontations de ce type en cours de saison régulière, ça a toujours son petit charme, comme un léger avant-goût de Playoffs. En tout cas si Rockets et Lakers s’envoient la même guerre de tranchées qu’il y a deux jours, on aura vraiment l’impression d’y être.

Deuxième acte donc d’une confrontation qui s’était soldée sur une victoire des Angelinos il y a 48h. Une défense qui avait beaucoup pesé notamment dans le dernier quart avec de la grosse agressivité, annihilant complètement une attaque des Fusées qui était déjà bien pauvre.

Here is every single Rockets half-court possession in the clutch.

Please watch the different coverages on KD and his reactions. https://t.co/nhipdqvQrG pic.twitter.com/ITsR5garl5

— Rob Perez (@WorldWideWob) March 17, 2026

Mais bonne nouvelle pour les Texans, Alperen Sengun devrait être de retour pour aller titiller le secteur intérieur des Lakers. On sait que ces mini-séries de deux matchs peuvent facilement finir à 1-1 alors il y a de l’espoir pour les Rockets.

D’autant plus que ça joue gros ce soir. L’Ouest se joue dans un mouchoir de poche subatomique alors une défaite peut coûter très cher, et avec le tie-breaker en jeu, c’est un must-win pour les deux équipes.

Ah oui, et y a LeBron contre KD aussi si vous étiez pas encore convaincu.

Les Français en lice :