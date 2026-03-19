Lakers et Rockets se retrouvaient de nouveau cette nuit après s’être livrés une première bataille il y a deux jours. Ça sentait fort les Playoffs, et à ce jeu-là, LeBron James (30 points) et Luka Doncic (40 points) se sont montrés tout simplement trop forts. De quoi assurer une septième victoire de suite pour les Angelinos.

Encore un thriller entre Houston et Los Angeles, cette fois aux allures moins prononcées de guerres de tranchées certes, mais thriller quand même. Les deux concurrents au podium de l’Ouest se sont tenus l’un l’autre pendant de très longues minutes. Mais bon, avec un Slovène et un Roi dans ses rangs, c’est tout de suite plus facile de terminer les rencontres.

Luka Doncic in win over Rockets:

40 PTS

9 REB

10 AST

LeBron James:

30 PTS

13-14 FG

Lakers sweep 2-game set at Houston and have now won 10 of 11 overall.pic.twitter.com/TBw1MZiL9C

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Quelles performances de maboules signées Luka Doncic et LeBron James. 40 points, 10 passes et 9 rebonds pour le premier. 30 points, 5 rebonds, 2 passes pour le deuxième avec une interception et un contre en bonus mais surtout à 13 sur 14 au tir (COMBIEN !?). Véritable récital pour un tandem que l’on n’avait plus vu aussi performant en même temps depuis un petit moment.

Luka Doncic a fait du Luka Doncic. Très insistant dès le début de rencontre, petit sursaut dans le troisième quart, mais surtout un money-time mené d’une main de maître avec deux énormes filoches de loin histoire de sceller le sort du match. Le numéro 77 continue d’empiler les immenses performances sur cette fin de saison.

LUKA DONCIC DAGGER

UNREAL. 🔥🔥🔥

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Et puis il y a l’autre, peut-être qu’on l’avait oublié, trop occupé à savoir s’il était toujours une deuxième option ou si Austin Reaves l’avait relégué au rang de troisième couteau. En tout cas cette nuit, une mi-temps a suffi au King pour rappeler à tout le monde sur quelle tête était posée la couronne.

18 points en première mi-temps sans louper un seul tir, 4 énormes tomars sur la même période. C’est du vintage LBJ tout craché qui s’est abattu sur le Toyota Center de Houston. S’il y avait bien une fusée prête au décollage, elle n’était pas côté Rockets.

LEBRON JAMES NONSTOP DUNKING TONIGHT. 🔥👑

(via @Lakers)

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Petite mention quand même pour Deandre Ayton qui a encore fait un sacré chantier dans le secteur intérieur (16 points, 3 contres), et voilà. En additionnant le tout, ça fait une septième victoire consécutive pour la Cité des Anges qui traverse sans doute la meilleure période de sa saison au moment le plus opportun.

L’option sur la troisième marche du podium de l’Ouest est bien posée puisque L.A a décroché le tie-breaker sur les Rockets avec cette nouvelle victoire. Les Angelinos commencent à devenir flippant pour leur Conférence, et c’est pas cette phrase du Don qui va calmer les frayeurs :

« C’est que le début d’un truc magnifique. »

Luka Doncic on the Lakers:

“This is just the start of something beautiful.”

(via @SpectrumSN) pic.twitter.com/h2WM8XVZaz

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