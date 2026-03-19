La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert en mode tour de contrôle face au Jazz

Le 19 mars 2026 à 07:58 par Timéo Gomes

Six Français ont fait crisser les parquets NBA cette nuit. La plus grosse éclaircie nous vient du Minnesota, où Rudy Gobert a fait comprendre au Jazz que la raquette, c’était SON territoire.

Les résultats de la nuit :

Celtics – Warriors : 120-99 (stats)

Nets – Thunder : 92-121 (stats)

Pacers – Blazers : 119-127 (stats)

Bulls – Raptors : 109-139 (stats)

Wolves – Jazz : 147-111 (stats)

Pelicans – Clippers : 124-109 (stats)

Mavericks – Hawks : 120-135 (stats)

Grizzlies – Nuggets : 125-118 (stats)

Rockets – Lakers : 116-124 (stats)

Nolan Traoré

Match en demi-teinte pour Nolan Traoré avec 13 points et 6 passes décisives (bien) mais 4 sur 14 au tir et 6 ballons perdus (moins bien).

Sidy Cissoko

Le Blazer n’aura joué que 10 petites minutes pour 2 points et 4 passes décisives.

Guerschon Yabusele

Notre capitaine n’a joué « que » 14 minutes, juste le temps d’offrir 5 points, 3 rebonds et 3 assists à ses Bulls.

Rudy Gobert

Gros double-double de la part de Rudy cette nuit face au Jazz. 21 points à 9 sur 12 au tir, 12 rebonds, 1 interception et 2 contres, le tout en 29 minutes top chrono. Du Rudy dans le texte finalement.

Rudy Gobert block + Jaden McDaniels transition lob dunk, great two-way sequence pic.twitter.com/J0Y97kfRn5

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) March 19, 2026

Joan Beringer

Il n’aura fallu que 9 petites minutes à Joan Beringer pour gober 7 rebonds ! Dommage que les tirs ne soient pas rentrés (1 sur 4), mais on retient le positif.

Zaccharie Risacher

Zaccharie Risacher a un peu galéré à se montrer. 5 points, 6 rebonds et 1 passe en 16 minutes pour le Français des Hawks.

Le programme de ce soir :