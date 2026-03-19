Résumé NBA de la nuit : les Hawks enchaîne avec une 11ème victoire consécutive (135-120)
Le 19 mars 2026 à 08:40 par Timéo Gomes
Neuf matchs cette nuit en NBA. Du gros duel à l’Ouest, des performances bien inattendues, mais aussi les Atlanta Hawks qui restent l’équipe la plus en forme de la Grande Ligue. On résume tout ça.
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Warriors : 120-99 (stats)
- Nets – Thunder : 92-121 (stats)
- Pacers – Blazers : 119-127 (stats)
- Bulls – Raptors : 109-139 (stats)
- Wolves – Jazz : 147-111 (stats)
- Pelicans – Clippers : 124-109 (stats)
- Mavericks – Hawks : 120-135 (stats)
- Grizzlies – Nuggets : 125-118 (stats)
- Rockets – Lakers : 116-124 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Jaylen Brown (32 points) et Jayson Tatum (24 points) ont mené les Celtics à la victoire face à des Warriors dépeuplés.
- Le champion en titre a écrasé le 13ème de l’Est. Qui l’eût cru !
- Deni Avdija a porté les Blazers sur ses épaules avec 32 points et 11 rebonds, parfaitement soutenu par un Donovan Clingan en 28 points, 13 rebonds. Indiana n’a rien pu faire.
- Le collectif des Raptors a largement dominé les Bulls. Sept joueurs à plus de 10 points, dont six à 17 pions minimum, ça aide à gagner des matchs de basketball.
- Les Wolves se sont très largement imposés face au tank de l’Utah. Rudy Gobert s’est d’ailleurs bien fait sentir dans la raquette, et Brice Sensabaugh a marqué 41 points pour le Jazz. Pas de doute, on est bien en fin de saison.
- Le duo Saddiq Bey/Trey Murphy (25 et 23 points) a fait très mal aux Clippers qui enchaîne une troisième défaite consécutive et repasse en négatif.
- Plus rien ne peut stopper Atlanta qui a tranquillement dominé Dallas tout au long du match. 11ème victoire consécutive pour les Hawks, jusqu’où ça peut remonter à l’Est ?
- Petite surprise chez les Grizzlies qui sont venus à bout d’une équipe de Denver pourtant favorite. Ty Jerome a frôlé le triple-double (21/9/9)
- Les Lakers ont remporté le main-event de la soirée face aux Rockets. LeBron et Luka en feu, tie-break obtenu, septième victoire consécutive… Allo Los Angeles ? On n’a aucun problème !
Le highlight de la soirée :
JONATHAN KUMINGA. DE L’AUTRE CÔTÉ DU TERRAIN. LITTÉRALEMENT. 🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/sSJJqUfzbh
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 0h : Hornets – Magic
- 0h : Wizards – Pistons
- 1h : Bulls – Cavaliers
- 1h : Heat – Lakers
- 1h : Pelicans – Clippers
- 1h : Spurs – Suns
- 2h : Jazz – Bucks
- 3h : Kings – Sixers
Tags : Atlanta Hawks, Résumé de la nuit NBA