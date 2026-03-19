Après une nouvelle blessure au genou (hyperextension), les Bucks auraient demandé à Giannis Antetokounmpo de rester en dehors des parquets pour le reste de la saison. Offre refusée par le Greek Freak, qui relance une nouvelle fois le débat quant à son avenir à Milwaukee.

Le dossier Giannis Antetokounmpo, c’est un peu comme ces séries qui s’étirent en longueur le plus possible pour essorer la moindre petite goutte de profit. Combien de rebondissements la planète basket a-t-elle subi sur cette histoire ? Beaucoup trop, mais visiblement, c’est pas prêt de s’arrêter.

Hier dans la soirée, Shams Charania nous a offert une petite bombinette. Au vu de sa sortie sur blessure dimanche dernier face aux Pacers, les Bucks auraient proposé à Giannis d’abandonner définitivement la saison 2025-26, prétextant que ce serait la meilleure chose à faire pour les deux camps. Le Freak a évidemment décliné cette offre, ça sent les dramas de telenovelas dans les prochains jours.

The Milwaukee Bucks want Giannis Antetokounmpo to shut down for the remainder of the season after his latest injury and the team’s playoff chances dwindled, but Antetokounmpo has refused the team’s requests and wants to play again, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2026

Et si on comprend la volonté des Bucks, éviter une grosse blessure de leur star dans une saison qui n’a aucune valeur pour eux, ils s’attendaient vraiment à une autre réponse que celle-là ? S’il y a bien un joueur qui s’efforce de rester dans le bon rôle (parfois un peu trop) malgré un trade qui semble inévitable, c’est le numéro 34. Alors tout lâcher comme ça à quelques semaines de la fin de saison, ça aurait été très bizarre.

L’intérieur des Bucks va tranquillement se reposer pendant une semaine avant de terminer la saison avec ses coéquipiers, et de potentiellement quitter la franchise qui l’abrite depuis 13 ans à l’intersaison, dans un divorce qui aura mis beaucoup trop de temps à se finaliser.

Cette proposition d’arrêt de saison venue du front-office ne fait que surligner encore plus les divergences entre la franchise et sa star. Pitié que les rebondissements cessent le plus vite possible.