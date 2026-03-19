Kevin Durant sur Lebron James : « Il peut encore jouer 4 ou 5 ans »

Kevin Durant et les Rockets viennent de perdre deux fois de suite à la maison face aux Lakers. Interrogé en conférence de presse, KD a donné son avis sur LeBron James… et ce n’est même pas du trashtalk, juste du pur respect.

Alors que les Rockets luttaient encore pour le podium il y a dix jours, ce sont aujourd’hui les Lakers qui s’envolent à la poursuite des Spurs et du Thunder. La nouvelle victoire des Angelinos hier 124-116 confirme un peu plus leur assise sur le reste de la Conférence Ouest en cette fin de saison régulière.

Mais dans cette dynamique exceptionnelle, un homme est présent, encore et toujours : LeBron James. Pendant que la ligue cherche “le prochain LeBron”, le vrai continue de tourner à des stats de quasi franchise-player… à 41 ans ! Le mec est censé être un ancien, il joue comme un All-NBA. Et son match d’hier ? Encore une masterclass : 30 points, 2 passes, 5 rebonds, 1 interception et 1 contre. Le tout à 13/14 au tir… les chiffres parlent d’eux-même.

Forcément, après un tel récital, les médias se sont empressés de questionner Kevin Durant sur la performance de son compère en Team USA. Réponse sans équivoque :

« Pour moi, il pourrait jouer jusqu’à 45 ans. Je ne sais pas s’il a envie de rester aussi longtemps, mais honnêtement, je pense qu’il peut encore jouer 4 ou 5 ans […] C’est quelqu’un de très inspirant. »

KD sur LeBron James :

« Je pense qu’il peut jouer encore 4-5 ans pour être honnête »

C’est où les JO 2032 déjà ? 😭pic.twitter.com/qPnhQMeVDV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2026

Et franchement… difficile de lui donner tort. Depuis qu’il a passé la barre des 40 ans, LBJ c’est environ 23 points, 7 rebonds, 7 passes, de moyenne. Production élite, impact élite. Bref LeBron, c’est plus une carrière, c’est une anomalie scientifique.

Et KD dans tout ça ? Respect éternel. Parce que même lui sait que ce qu’il regarde, ce n’est pas normal. Tenir ce niveau à 35 ans déjà, c’est fort. À 40… c’est indécent.