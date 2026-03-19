LeBron James égale son meilleur match en carrière au tir… 13 ans plus tard !

Il y a un moment où il va falloir se poser et se rendre compte de la dinguerie que le monde de la balle orange est en train de vivre. Cette dinguerie s’appelle LeBron James et continue de défier toutes les lois scientifiques de la NBA… Hier soir, dans un nouveau match à 30 points, le King a sorti deux nouvelles stats qui en disent long sur sa carrière.

Dans une septième victoire de suite, hier face aux Rockets, LeBron James a pondu un match à 30 points, 5 rebonds et 13/14 au tir. Vous avez bien lu… 92,9% de réussite au tir. Histoire que tout le monde comprenne bien, il égale tout simplement son meilleur match all-time en termes de pourcentage.

Bon, à la limite, si ça s’arrêtait là, ce ne serait qu’une grosse stat de plus noyé dans l’océan d’une carrière légendaire. Mais si on vous disait que cette marque n’a été atteinte qu’une seule fois dans la carrière du Roi et que c’était…. il y a 13 ans. Ah, ça fout une claque hein !

C’était dans un match face aux Charlotte Bobcats (c’est dire depuis combien de temps le mec est là), un sombre soir de février 2013, que LBJ avait gratifié la planète basket d’un match à 31 points, à 13/14. Presque tout pareil !

One other time in LeBron’s career he went 13 for 14 from the field: vs. CHA 2/4/13. He matched it at age 41.

— Mike Trudell (@LakersReporter) March 19, 2026

On s’était dit rendez-vous dans 15 ans…

Et vous voulez une autre stat de zinzin ? La dernière et seule fois que BronBron est rentré aux vestiaires à la mi-temps en étant à 100% au tir avec minimum 8 tirs tentés… c’était le 18 mars 2011. Il y a 15 ans TOUT PILE. Ce jour-là, il avait martyrisé les Hawks emmenés par Josh Smith et Al Horford (lol), en leur collant 43 pions.

Bref, LeBron est une armoire à souvenirs, à stats, à records… et on adore ça ! Alors profitez, profitons, parce que c’est bientôt fini (normalement)…