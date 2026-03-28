Moment d’histoire cette nuit en NBA ! Premier duo père – fils de la Ligue, LeBron James et Bronny ont réussi à se trouver pour inscrire leur premier panier ensemble.

La scène se passe au milieu du second quart-temps : Bronny fait la passe à son daron, situé entre la ligne des lancers-francs et la ligne à 3-points. Pris à deux, LeBron redonne immédiatement la balle à son fils, qui obtient un shoot ouvert. Après une petite feinte de passe, Bronny dégaine. Ficelle !

LEBRON X BRONNY JAMES

La première passe décisive « père – fils » de l’histoire NBA 🥹🥹pic.twitter.com/CPjR2oG7Rb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2026

LeBron James et Bronny avaient déjà évolué ensemble sur les parquets NBA, marquant l’histoire en tout début de saison dernière, mais jamais le premier n’avait donné une passe décisive au second. C’est désormais chose faite.

Un moment bien sympatoche, tout comme celui d’il y a deux jours à Indiana, quand ils sont tous les deux entrés en jeu en même temps.

« Bron or Bronny? »

« Oh both? Alright bet. »

This father/son moment last game 🥹 pic.twitter.com/jE19BzjoOo

— NBA (@NBA) March 27, 2026

Appelé par le coach J.J. Redick au cours des deux derniers matchs, Bronny a accumulé 17 minutes pour 7 points, 1 rebond, 1 passe, 1 contre et 2 interceptions.