La nuit des Français en NBA : 21 points en 19 minutes pour Bilal Coulibaly

Le 28 mars 2026 à 06:48 par Hisham Grégoire

Six Français étaient en lice cette nuit en NBA, et le MVP de la soirée s’appelle Bilal Coulibaly ! Le jeune sorcier sort du lot en inscrivant 21 points en 19 minutes.

Les résultats de la nuit :

Pacers – Clippers : 113-114 (stats)

: 113-114 (stats) Celtics – Hawks : 109-102 (stats)

– Hawks : 109-102 (stats) Cavaliers – Heat : 149-128 (stats)

– Heat : 149-128 (stats) Grizzlies – Rockets : 109-119 (stats)

: 109-119 (stats) Thunder – Bulls : 131-113 (stats)

– Bulls : 131-113 (stats) Raptors – Pelicans : 119-106 (stats)

– Pelicans : 119-106 (stats) Nuggets – Jazz : 135-129 (stats)

– Jazz : 135-129 (stats) Warriors – Wizards : 131-126 (stats)

– Wizards : 131-126 (stats) Blazers – Mavericks : 93-100 (stats)

: 93-100 (stats) Lakers – Nets : 116-99 (stats)

Nicolas Batum

3 points, 5 rebonds et 2 interceptions en 14 minutes pour notre Batman national !

Zaccharie Risacher

Seulement 13 minutes de jeu pour Zacch’ qui termine à 6 points et 2 rebonds.

Guerschon Yabusele

Soirée compliquée pour le Dancing Bear face à OKC : 6points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 22 minutes.

Alex Sarr

Soirée compliquée à l’adresse pour Alex Sarr : 8 points à 3/10 au tir dont 1/4 de loin, 9 rebonds, 3 passes et 1 contre en 22 minutes.

Bilal Coulibaly

Bilal est le Français qui s’en est le mieux servi cette nuit avec 21 points à 8/16 au tir dont 4/9 de loin, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre en 19 minutes.

Nolan Traoré

Nolan a été actif cette nuit : 9 points, 1 rebond, 7 passes et 4 interceptions en 25 minutes !

Nolan Traore with a CRAZY three to end the first half 🎯

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— Nets Nation (@NetsNationCP) March 28, 2026

Le programme de ce soir :