La nuit des Français en NBA : 21 points en 19 minutes pour Bilal Coulibaly
Le 28 mars 2026 à 06:48 par Hisham Grégoire
Six Français étaient en lice cette nuit en NBA, et le MVP de la soirée s’appelle Bilal Coulibaly ! Le jeune sorcier sort du lot en inscrivant 21 points en 19 minutes.
Les résultats de la nuit :
- Pacers – Clippers : 113-114 (stats)
- Celtics – Hawks : 109-102 (stats)
- Cavaliers – Heat : 149-128 (stats)
- Grizzlies – Rockets : 109-119 (stats)
- Thunder – Bulls : 131-113 (stats)
- Raptors – Pelicans : 119-106 (stats)
- Nuggets – Jazz : 135-129 (stats)
- Warriors – Wizards : 131-126 (stats)
- Blazers –Mavericks : 93-100 (stats)
- Lakers – Nets : 116-99 (stats)
Nicolas Batum
3 points, 5 rebonds et 2 interceptions en 14 minutes pour notre Batman national !
Zaccharie Risacher
Seulement 13 minutes de jeu pour Zacch’ qui termine à 6 points et 2 rebonds.
Guerschon Yabusele
Soirée compliquée pour le Dancing Bear face à OKC : 6points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 22 minutes.
Alex Sarr
Soirée compliquée à l’adresse pour Alex Sarr : 8 points à 3/10 au tir dont 1/4 de loin, 9 rebonds, 3 passes et 1 contre en 22 minutes.
Bilal Coulibaly
Bilal est le Français qui s’en est le mieux servi cette nuit avec 21 points à 8/16 au tir dont 4/9 de loin, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre en 19 minutes.
Nolan Traoré
Nolan a été actif cette nuit : 9 points, 1 rebond, 7 passes et 4 interceptions en 25 minutes !
Nolan Traore with a CRAZY three to end the first half 🎯
— Nets Nation (@NetsNationCP) March 28, 2026
Le programme de ce soir :
- 20h : Bucks (Ousmane Dieng) – Spurs (Victor Wembanyama)
- 22h30 : Wolves (Rudy Gobert et Joan Beringer) – Pistons
- 23h : Hornets (Moussa Diabaté) – Sixers
- 0h30 : Hawks (Zaccharie Risacher) – Kings (Maxime Raynaud)
- 1h : Grizzlies – Bulls (Guerschon Yabusele)
- 4h : Suns – Jazz