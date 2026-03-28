Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic (41 points) domine les Nets

Dix rencontres avaient lieu cette nuit en NBA. Luka Doncic a réalisé un nouveau carton offensif, Payton Pritchard s’est régalé en sortie de banc, les Clippers et les Pacers nous ont sorti la fin de match la plus WTF de la nuit : on vous résume tout !

Les résultats de la nuit :

Pacers – Clippers : 113-114 (stats)

: 113-114 (stats) Celtics – Hawks : 109-102 (stats)

– Hawks : 109-102 (stats) Cavaliers – Heat : 149-128 (stats)

– Heat : 149-128 (stats) Grizzlies – Rockets : 109-119 (stats)

: 109-119 (stats) Thunder – Bulls : 131-113 (stats)

– Bulls : 131-113 (stats) Raptors – Pelicans : 119-106 (stats)

– Pelicans : 119-106 (stats) Nuggets – Jazz : 135-129 (stats)

– Jazz : 135-129 (stats) Warriors – Wizards : 131-126 (stats)

– Wizards : 131-126 (stats) Blazers – Mavericks : 93-100 (stats)

: 93-100 (stats) Lakers – Nets : 116-99 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Clippers s’imposent à Indiana après une fin de match rocambolesque. Kawhi Leonard (28 points) délivre les siens dans les derniers instants.

Payton Pritchard a pris feu face aux Hawks : 36 points à 13/23 au tir en sortie de banc dont un 6/6 de loin pour débuter le match.

Les Cavs ont roulé sur le Heat. Comme un sentiment de déjà vu.

Le collectif des Rockets a parlé et leur ont permis de s’imposer tranquillement face aux Grizzlies. Six joueurs ont inscrit 14 points ou plus.

OKC s’est défait sans trop de soucis d’une équipe des Bulls à la dérive. Shai Gigleous-Alexander termine à 25 points, 5 passes et 3 contres.

Quatre joueurs à 18 points, un à 23 et un 13 : le collectif des Raptors a encore frappé. Les Dinos s’imposent chez eux face aux Pelicans.

Nikola Jokic (33 points, 15 rebonds et 12 passes) et Jamal Murray (31 points et 14 passes) ont encore frappé. Menés de 10 à 5 minutes du terme, le tandem des Nuggets délivre Denver à domicile face aux Jazz.

Les Warriors s’en sortent en toute fin de match face aux Wizards grâce aux 28 points et 8 rebonds de Kristaps Porzingis. Gui Santos ajoute 27 points et Brandin Podziemski 22 points, 10 rebonds, 7 passes.

Cooper Flagg (24 points) et Marvin Bagley (26 points, 9 rebonds) mènent les Mavs à la victoire face aux Blazers.

Luka Magic a encore frappé : le Slovène termine les Nets avec 41 points, 8 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 1 contre en 38 minutes. C’est son 12e match consécutif à 30 points ou plus, soit la plus longue série en cours en NBA.

Plus tôt dans la soirée, Shams Charania (ESPN) a annoncé que Stephen Curry (genou) sera re-évalué cette semaine pour un éventuel retour sur les parquets d’ici la fin de saison.

Les highlights de la nuit :

KAWHI LEONARD. FADEAWAY. GAME. 🚨

His 50th straight 20-point game… and he ends it like THAT. pic.twitter.com/AizY1RcM4b

— NBA (@NBA) March 28, 2026

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