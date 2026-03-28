On croyait assister à un buzzer-beater de Kawhi Leonard. En réalité, ce Clippers – Pacers s’est terminé en sketch grandeur nature : un tir assassin, une remise en jeu aux fraises et quatre lancers francs ratés pour refermer un hold-up aussi improbable que parfaitement ridicule.

Le bouquet final mérite presque une étude scientifique. Kawhi Leonard plante le buzzer-beater, puis les Pacers décident de transformer les dernières secondes en atelier sabotage : remise en jeu envoyée aux fraises, faute de panique, lancers francs laissés au garage. En quelques instants, Indiana a réussi l’exploit de survivre au tir du Klaw… pour finalement s’auto-confisquer le match. Du grand tanking art, mais dans le mauvais musée.