[Replay] La fin de match complètement WTF entre Clippers et Pacers (114-113)
Le 28 mars 2026 à 03:19 par Hisham Grégoire
Le bouquet final mérite presque une étude scientifique. Kawhi Leonard plante le buzzer-beater, puis les Pacers décident de transformer les dernières secondes en atelier sabotage : remise en jeu envoyée aux fraises, faute de panique, lancers francs laissés au garage. En quelques instants, Indiana a réussi l’exploit de survivre au tir du Klaw… pour finalement s’auto-confisquer le match. Du grand
tanking art, mais dans le mauvais musée.
Tags : Indiana Pacers, los angeles clippers, WTF