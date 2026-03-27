Grosse soirée NBA avec dix matchs à suivre. De gros noms seront sur les parquets et la course aux Playoffs va animer la nuit. Aucune confrontation directe mais les Celtics reçoivent des Hawks surfant sur une série magnifique et qui pourraient nous offrir une belle confrontation.

Le programme NBA du soir

0h : Pacers – Clippers

0h30 : Celtics – Hawks

0h30 : Cavaliers – Heat

1h : Grizzlies – Rockets

1h : Thunder – Bulls

1h30 : Raptors – Pelicans

2h : Nuggets – Jazz

3h : Warriors – Wizards

3h : Blazers -Mavericks

3h30 : Lakers – Nets

L’affiche à ne pas rater : Celtics – Hawks

Les Hawks restent sur une victoire en prolongations à Detroit et ont remporté 14 de leurs 15 derniers matchs. Une forme olympique qui peut leur permettre d’espérer consolider la cinquième place à l’Est. Mais avec les Raptors à un demi match derrière se déplaçant à New Orleans, une victoire serait plus que bienvenue pour Atlanta.

Sauf qu’en face se dresseront des Celtics aux dents longues, récents vainqueurs du Thunder dans un match de patron où ils ont démontré que cette équipe montait en puissance (5 victoires sur les 6 derniers matchs). Rien ne sera simple donc pour les Hawks. Surtout que Boston peut valider son tickets pour les Playoffs avec une victoire ce soir combinée à une défaite de Toronto (moins probable). Il n’empêche qu’avec le besoin de victoires des deux franchises, la confrontation pourrait bien se montrer passionnante.

Postseason scenarios for Friday, March 27 ⬇️ pic.twitter.com/7DovtG1OWa

— NBA Communications (@NBAPR) March 27, 2026



On surveillera tout de même le statut de Jaylen Brown et Derrick White qui sont tous les deux « questionnable » pour ce soir. Rien de bien grave probablement mais on est pas à l’abri d’une mise au repos qui rendrait tout de suite l’affiche moins « sexy » (même si un duel Jayson Tatum vs Jalen Johnson ça claque fort !).

Deux autres enjeux cette nuit en NBA :

les Warriors peuvent dire au revoir à la qualif’ directe en Playoffs dès ce soir avec une défaite face aux Wizards (on sait jamais) et une victoire des Rockets sur les Grizzlies (mieux déjà) ;

peuvent dire au revoir à la qualif’ directe en Playoffs dès ce soir avec une défaite face aux Wizards (on sait jamais) et une victoire des Rockets sur les Grizzlies (mieux déjà) ; les Bulls pourraient se faire « officiellement » éliminer de la course à la post-season avec une défaite face au Thunder ce soir (bye bye Chicago…).

Les Français en lice

Nicolas Batum face aux Pacers

face aux Pacers Les Celtics au TD Garden pour Zaccharie Risacher et les Hawks

et les Hawks Rayan Rupert face à KD et les Rockets

face à KD et les Rockets Le Thunder de SGA pou les Bulls de Guerschon Yabusele

Bilal Coulibaly et Alex Sarr affrontent les Warriors

et affrontent les Warriors Sidy Cissoko accueille les Mavs

accueille les Mavs Nolan Traoré se déplace à la Crypto.com Arena

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici