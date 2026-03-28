Payton Pritchard a sorti le lance-flammes cette nuit. Dans la victoire de Boston face à Atlanta (109-102), le meneur des Celtics a planté 36 points, avec 7 rebonds, 4 passes et un très sale 6/11 de loin, histoire de rappeler à tout le monde qu’un sixième homme peut aussi se transformer en patron quand le match part en vrille.

Menés 25-9 dans le premier quart-temps et privés de Jaylen Brown, les Celtics avaient besoin d’un gars capable de remettre de l’ordre dans le bazar. Pritchard s’en est chargé en sortie de banc, avec son cocktail habituel : rythme, culot, tirs de loin et bonne dose de nerfs pour calmer la montée d’Atlanta. Boston a fini par retourner la situation pour signer un succès important, pendant que le petit artificier terminait meilleur marqueur du match avec 36 pions. Quand Payton Pritchard chauffe comme ça, la seconde unit ressemble surtout à une unité d’intervention.