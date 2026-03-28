Le Sweet 16 de la March Madness a livré son dénouement cette nuit. Duke et Michigan ont fait respecter leur statut de numéro 1, UConn a arraché sa qualification face à Michigan State, tandis que Tennessee a créé la surprise contre Iowa State (l’équipe du Français Kyllian Touré). Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

East Region

Duke (#1) – St John’s (#5) : 80-75

– St John’s (#5) : 80-75 UConn (#2) – Michigan State (#3) : 67-63

Midwest Region

Michigan (#1) – Alabama (#4) : 90-77

– Alabama (#4) : 90-77 Iowa State (#2) – Tennessee (#6) : 62-76

La perf’ : Yaxel Lendeborg sur tous les fronts

« C’est un couteau suisse. Il peut tout faire. »

Voici ce qu’a déclaré un assistant coach de l’université de Michigan, après la masterclass de Yaxel Lendeborg contre Alabama : 23 points, 12 rebonds, 7 passes, 2 interceptions, à 8/12 au tir dont 4/5 à 3-points et 3/4 aux lancers-francs. Cerise sur le gâteau : Lendeborg a fait le show en faisant tomber un adversaire sur un crossover.

Yaxel Lendeborg went OFF vs Alabama:

23 PTS

12 REB

7 AST#MarchMadness pic.twitter.com/zjUQHmzAQq

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2026

Le joueur de 23 ans, né à Porto Rico et qui possède à la fois la nationalité américaine et dominicaine, a guidé les Wolverines vers la win (90-77) après une deuxième mi-temps de patron. De quoi booster sa cote en vue de la Draft NBA 2026, où il est projeté en milieu de premier tour.

« Je suis submergé par la joie. C’est vraiment un rêve qui devient réalité. » – Yaxel Lendeborg

Le moment fort : Tennessee élimine Iowa State (#2)

Dans une March Madness plutôt pauvre en surprises, Tennessee a déjoué les pronostics en battant Iowa State, tête de série #2. C’est donc la fin de l’aventure pour le Français Kyllian Touré (9 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions) et ses copains, archi dominés au rebond et incapables de répondre à l’intensité adverse en deuxième mi-temps. Iowa State a notamment payé cher l’absence de son intérieur All-American Joshua Jefferson.

Néanmoins, Tennessee n’est pas là par hasard, les Vols se qualifiant pour la troisième fois de suite à l’Elite Eight de la March Madness. Ils affronteront Michigan au prochain tour.

NO. 6 TENNESSEE TAKES DOWN NO. 2 IOWA STATE 🔥

VOLS HEADED TO 3RD STRAIGHT ELITE 8

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— Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2026

Mais aussi : UConn et Duke arrachent leur qualification

Faisant partie des programmes mythiques du basket universitaire, UConn et Duke seront bien au rendez-vous de l’Elite Eight. Mais ils ont dû batailler fort pour passer.

La bande de Cam Boozer (22 points, 10 rebonds) et Isaiah Evans (25 points) a renversé St John’s en deuxième mi-temps, boostée notamment par le retour improbable de Caleb Foster. Ce dernier a marqué 11 points après la pause, trois semaines après avoir été… opéré suite à une fracture du pied.

« Je suis encore un peu sous le choc de ce qui s’est passé, pour être honnête avec vous » a déclaré le coach de Duke Jon Scheyer sur Foster. « Il n’aurait jamais dû jouer ce soir. Dans 99 % des cas, les joueurs ne reviennent pas sur le terrain après ce qui lui est arrivé. C’était incroyable de voir à quel point il nous a portés à travers sa volonté. Aucune analyse, aucune statistique ne peut mesurer l’immensité du cœur de ce gars-là, vu ce qu’il a accompli. »

Caleb Foster’s comeback gets another chapter. pic.twitter.com/5M7btuK2sL

— CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) March 28, 2026

Du côté d’UConn, un gros début de match aurait pu laisser imaginer une soirée tranquille, mais Michigan State n’a jamais rien lâché. Et il a fallu se montrer clutch aux lancers-francs dans les ultimes secondes pour valider la win. Tarris Reed Jr. (20 points) et Alex Karaban (17 points) ont notamment montré la voie aux Huskies.

Duke et UConn se retrouveront pour une affiche de prestige ce dimanche soir.

Quelques highlights

March Madness : les affiches de l’Elite Eight

Samedi 28 mars :

23h09 : Illinois (#3) – Iowa (#9)

1h49 : Arkansas (#1) – Purdue (#2)

Dimanche 29 mars :