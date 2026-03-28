On aura attendu longtemps les réponses à nos questions mais elles ont fini par arriver par pigeon voyageur ce weekend. On chârie bien sûr, et on félicite surtout UKnicks pour son titre d’équipe du mois de février 2026 en TTFL.

Salut UKnicks, félicitations pour votre nouvelle grosse performance et le trophée d’équipe du mois de février 2026. Pour ceux qui vous découvrent, pouvez-vous vous représenter rapidement : qui êtes-vous, depuis quand vous jouez à la TTFL, et ce que représente ce titre de février 2026 pour vous ?

L’équipe s’est créé en 2020 suite au démarrage des équipes All-In on a voulu se lancer nous aussi. L’équipe est constitué d’un noyau de 6 joueurs présents depuis le début. Les autres places du roster ont évolués régulièrement. Ce titre représente pour nous un nouveau départ après un début de saison catastrophique. On a fait ce run inattendu en février qui nous a rebooster après plusieurs mois compliqué.

Depuis votre trophée d’équipe du mois en novembre 2024, est-ce que l’équipe a évolué : changements dans le roster, nouvelles dynamiques, nouveaux rôles au sein du groupe ?

Comme je te le disais, 4 places du roster ont évolués régulièrement. On a eu 2 changements de dernière minute fin Janvier encore. L’équipe a eu du mal à évoluer sur les premiers mois de la saison avec des oublis de pick fréquent, quelques vifs débats. Certains joueurs avaient un problème de temps à consacrer à la TTFL (ce qui n’est évidemment pas un problème, on a tous nos vies et la TTFL reste un jeu avant tout) d’où les 2 changements en milieu de saison. Depuis la dynamique s’est inversée (les bons résultats aident beaucoup évidemment). Le groupe vit bien comme on peux l’entendre régulièrement dans les sports collectifs.

Avec le recul, sentez-vous une différence dans votre manière de jouer aujourd’hui par rapport à 2024 ? Moins d’instinct, plus de méthode… ou l’inverse ?

2024 et le début de saison on avait notre organisation cadré à savoir un binôme analyse et propose un vote restreint de joueurs chaque soir. Suite au vote le pick est attribué (si égalité, le binôme tranche) et on change de binôme responsable tous les 3 jours. Au final depuis le changement de mi-saison on a décidé de le faire plus simplement. Plus de binôme responsable. Chaque jour quelqu’un qui a le temps s’occupe du vote et si égalité on debat ensemble. Ça se fait naturellement et tout se passe très bien.

Comment jugez-vous votre saison actuelle jusqu’ici ? Est-ce un mois de février “dans la continuité” ou un vrai pic de performance ?

Tu l’auras compris c’est un vrai pic de performance inespéré. On était pas loin de lâcher la saison. Fin janvier on était 185e au classement par équipe assez démotivé. On a pris un nombre incalculable de carottes. Nos X2 sur les pires scores de la saison des joueurs valeurs sûres. Fin février on était dans le top 50 avec de nouveaux de l’ambition. Ça reflète bien je trouve la méthode de jeu All-In : tout peux aller vite dans un sens comme dans un autre.

Qu’est-ce qui, selon vous, a fait la différence sur ce mois de février : la régularité, un ou deux gros coups, ou surtout éviter les carottes ?

La régularité sans hésiter. On a enfin réussi à aller chercher chaque jour les bons scores avec évidemment quelques coups.

Le bonus x2 divise pas mal la communauté. Quel est votre regard dessus : outil stratégique intéressant ou élément qui déséquilibre le jeu ?

On est également un peu partagé en interne. De manière générale on trouve ça plutôt intéressant notamment le fait de ne pouvoir le mettre qu’une fois par joueur. Ça demande une certaine planification/stratégie. Certains trouve aussi que ça peut trop déséquilibrer. Le 120 de Jokic X2 par exemple c’est monstrueux notamment si c’est une équipe All-In ça donne un avantage beaucoup trop important.

Est-ce que l’existence du bonus x2 change fondamentalement votre façon de jouer un mois TTFL ? Est-ce qu’il pousse à plus de risques ou au contraire à plus de calcul ?

Il oblige à être vigilant sur la gestion des premiums. Il faut trouver le bon moment tout en se laissant une marge de manœuvre. Faut faire attention à ne pas le prévoir sur les derniers jours pour éviter de devoir le poser sur un pick un peu plus exotique en cas d’absence du premium planifié.

Le fait de ne pouvoir mettre le x2 qu’une fois par joueur a été une bonne idée par rapport à la saison passée, mais malgré tout ça peut encore pas mal déséquilibrer le jeu.

Si vous deviez résumer votre stratégie TTFL actuelle en une idée forte, ce serait laquelle ?

Je pense un peu comme toutes les équipes. Trouver le meilleur spot chaque soir et envoyer le joueur qui cartonnerait le plus selon nous. En revanche, on ne se garde plus des joueurs pour des journées précises (journée avec quelques matchs seulement) car ça marche rarement (blessure, load management).

Quel est votre objectif sur cette fin de saison régulière TTFL ?

Sans hésiter, aller chercher la ligue 1 pour les playoffs et gagner le titre de division 1.

Selon vous, quelle est l’erreur stratégique la plus fréquente que font les équipes en TTFL qui les empêchent de squatter le haut du classement ?

On a quelques visions différentes au sein de l’équipe. Certains pensent qu’il faut mettre un joueur en plein pick de forme en prenant moins en compte l’adversaire et d’autres être vigilant sur les défenses ou les match-up. Difficile du coup de dégager des erreurs stratégiques. Dans tous les cas peu importe la stratégie employé ça reste un jeu avec trop de facteurs imprévisibles.