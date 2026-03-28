Coup de tonnerre en WNBA ! Le Connecticut Sun a été racheté pour 300 millions de dollars par la famille Fertitta (propriétaire des Rockets). Un montant record pour la Grande Ligue féminine qui verra la franchise d’Uncasville être délocalisée à Houston dès la saison 2027.

La saison WNBA 2026 est tranquillement en train de préchauffer après que le syndicat des joueuses et la Ligue se soient accordés sur un nouveau CBA, et cette montée en puissance vient d’être décuplée par un achat record ! La franchise du Connecticut Sun vient d’être vendue à la famille Fertitta, propriétaire des Houston Rockets, pour la somme de 300 millions de dollars.

Breaking: The Connecticut Sun franchise is being sold to the Fertitta family to bring the WNBA back to Houston for a record-breaking price for a WNBA team of $300 million, sources confirmed to ESPN on Friday.

This news was first reported by the PaperCity Magazine of Houston. pic.twitter.com/3SFKdLpG1x

— ESPN (@espn) March 27, 2026

En comparaison, les Las Vegas Aces avaient été rachetées en 2021 par Mark Davis pour 2 millions de dollars. S’il vous fallait une énième preuve que la Grande Ligue féminine connaît une croissance exponentielle, voilà un argument qui pourrait faire taire bon nombre de détracteurs.

Mais cette news n’arrive pas seule puisqu’en plus de son rachat, le Sun sera délocalisé à Houston dès la saison prochaine. De là à déclarer un retour des Comets, franchise disparue en 2008, il n’y a qu’un pas.

The Houston Comets are BACK ☄️ https://t.co/8Ds69h39tL pic.twitter.com/mREFWIMj3d

— Yahoo Sports (@YahooSports) March 27, 2026

Retournement de situation puisqu’un deal plus cher et comprenant une délocalisation à Boston avait été annoncé cet été, mais finalement c’est bien le Texas qui accueillera une nouvelle franchise féminine dès l’année 2027. Entre ça et les différentes expansions qui arriveront cette saison puis en 2028 (Cleveland) et 2029 (Detroit), la mutation continue en WNBA !