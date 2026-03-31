La nuit des Français en NBA : Guerschon Yabusele marque 15 points face aux Spurs !
Le 31 mars 2026 à 06:45 par Robin Wolff
Six joueurs français ont foulé les parquets de NBA cette nuit. Si Victor Wembanyama a de nouveau été magique face aux Chicago Bulls, Guerschon Yabusele ne lui a pas trop mal répondu avec 15 points !
Les résultats de la nuit :
- Heat – Sixers : 119-109 (stats)
- Hawks – Celtics : 112-102 (stats)
- Grizzlies – Suns : 105-131 (stats)
- Spurs – Bulls : 129-114 (stats)
- Mavericks – Wolves : 94-124 (stats)
- Jazz – Cavaliers : 113-122 (stats)
- Thunder – Pistons : 114-110 (stats)
- Lakers – Wizards : 120-101 (stats)
Zaccharie Risacher
L’ailier des Atlanta Hawks a fait de superbes apparitions face aux Boston Celtics et pourtant Quin Snyder, son coach, ne l’a responsabilisé que 16 minutes. Le temps pour lui de marquer 9 points à 3/4 au tir dont 3/3 de loin, mais aussi de capter 2 rebonds, de réussir une interception et un contre.
Zaccharie Risacher commence fort avec deux paniers rapides à 3-points. 🎯pic.twitter.com/ehWbvsOTJZ
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2026
Adama Bal
Le nouveau tricolore en NBA a su saisir une belle opportunité cette nuit face aux Suns. Il n’a pas pu éviter la défaite des siens, mais a compilé 9 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 3/6 au tir dont 1/3 de loin et 2/3 aux lancers-francs.
Victor Wembanyama
Difficile de décrire la performance que vient de nous sortir l’Alien. Il a été ultra-agressif face aux Chicago Bulls et a battu son season-high après avoir réussi un double-double en 8 minutes. 41 points, 16 rebonds, 4 passes décisives, 3 contres et 1 interception à 17/27 au tir dont 3/6 de loin et 4/4 aux lancers-francs
Les Highlights des 41 points de Victor Wembanyama (season-high) face aux Bulls ! 🐂 pic.twitter.com/njWwh0FN7y
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Guerschon Yabusele
En face, le pivot des Chicago Bulls n’a pas démérité et a participé à garder son équipe dans le match le plus longtemps possible. Compliqué en défense donc, mais 15 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 4/10 au tir dont 1/6 de loin et 6/8 aux lancers-francs pour le Dancing Bear.
Rudy Gobert
Double-double rapide et efficace pour le pivot des Minnesota Timberwolves face aux Dallas Mavericks. 14 points et 10 rebonds en 28 minutes accompagnés de 2 contres, 1 passes décisives et 1 interception à 6/8 au tir et 2/2 aux lancers-francs.
Joan Beringer
6 points, 2 rebonds et 1 contre à 3/3 au tir en 5 minutes pour le rookie des Wolves dans le garbage-time.
WE SEE YOU, JOAN pic.twitter.com/66hsm8dses
— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 31, 2026
Le programme de ce soir :
- 1h : Magic (Noah Penda) – Suns
- 1h30 : Nets (Nolan Traoré) – Hornets (Moussa Diabaté)
- 2h : Bucks (Ousmane Dieng) – Mavericks
- 2h : Pistons – Raptors
- 2h : Rockets – Knicks (Mohamed Diawara)
- 4h30 : Lakers – Cavaliers (Olivier Sarr)
- 5h : Clippers (Nicolas Batum) – Blazers (Sidy Cissoko)