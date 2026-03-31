Six joueurs français ont foulé les parquets de NBA cette nuit. Si Victor Wembanyama a de nouveau été magique face aux Chicago Bulls, Guerschon Yabusele ne lui a pas trop mal répondu avec 15 points !

Les résultats de la nuit :

Heat – Sixers : 119-109 (stats)

– Sixers : 119-109 (stats) Hawks – Celtics : 112-102 (stats)

– Celtics : 112-102 (stats) Grizzlies – Suns : 105-131 (stats)

: 105-131 (stats) Spurs – Bulls : 129-114 (stats)

– Bulls : 129-114 (stats) Mavericks – Wolves : 94-124 (stats)

: 94-124 (stats) Jazz – Cavaliers : 113-122 (stats)

: 113-122 (stats) Thunder – Pistons : 114-110 (stats)

– Pistons : 114-110 (stats) Lakers – Wizards : 120-101 (stats)

Zaccharie Risacher

L’ailier des Atlanta Hawks a fait de superbes apparitions face aux Boston Celtics et pourtant Quin Snyder, son coach, ne l’a responsabilisé que 16 minutes. Le temps pour lui de marquer 9 points à 3/4 au tir dont 3/3 de loin, mais aussi de capter 2 rebonds, de réussir une interception et un contre.

Zaccharie Risacher commence fort avec deux paniers rapides à 3-points. 🎯pic.twitter.com/ehWbvsOTJZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2026

Adama Bal

Le nouveau tricolore en NBA a su saisir une belle opportunité cette nuit face aux Suns. Il n’a pas pu éviter la défaite des siens, mais a compilé 9 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 3/6 au tir dont 1/3 de loin et 2/3 aux lancers-francs.

Victor Wembanyama

Difficile de décrire la performance que vient de nous sortir l’Alien. Il a été ultra-agressif face aux Chicago Bulls et a battu son season-high après avoir réussi un double-double en 8 minutes. 41 points, 16 rebonds, 4 passes décisives, 3 contres et 1 interception à 17/27 au tir dont 3/6 de loin et 4/4 aux lancers-francs

Les Highlights des 41 points de Victor Wembanyama (season-high) face aux Bulls ! 🐂 pic.twitter.com/njWwh0FN7y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2026

Guerschon Yabusele

En face, le pivot des Chicago Bulls n’a pas démérité et a participé à garder son équipe dans le match le plus longtemps possible. Compliqué en défense donc, mais 15 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 4/10 au tir dont 1/6 de loin et 6/8 aux lancers-francs pour le Dancing Bear.

Rudy Gobert

Double-double rapide et efficace pour le pivot des Minnesota Timberwolves face aux Dallas Mavericks. 14 points et 10 rebonds en 28 minutes accompagnés de 2 contres, 1 passes décisives et 1 interception à 6/8 au tir et 2/2 aux lancers-francs.

Joan Beringer

6 points, 2 rebonds et 1 contre à 3/3 au tir en 5 minutes pour le rookie des Wolves dans le garbage-time.

WE SEE YOU, JOAN pic.twitter.com/66hsm8dses

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 31, 2026

Le programme de ce soir :