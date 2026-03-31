Résumé NBA de la nuit : LeBron James en triple-double face aux Wizards !

Le 31 mars 2026 à 06:50 par Robin Wolff

Huit matchs ont eu lieu en NBA cette nuit. Victor Wembanyama a réussi son career-high, le Thunder – Pistons s’est terminé en prolongations et LeBron James a réussi son troisième triple-double de la saison !

Les résultats de la nuit :

Heat – Sixers : 119-109 (stats)

– Sixers : 119-109 (stats) Hawks – Celtics : 112-102 (stats)

– Celtics : 112-102 (stats) Grizzlies – Suns : 105-131 (stats)

: 105-131 (stats) Spurs – Bulls : 129-114 (stats)

– Bulls : 129-114 (stats) Mavericks – Wolves : 94-124 (stats)

: 94-124 (stats) Jazz – Cavaliers : 113-122 (stats)

: 113-122 (stats) Thunder – Pistons : 114-110 (stats)

– Pistons : 114-110 (stats) Lakers – Wizards : 120-101 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le Heat perdait hier un match compliqué face aux Pacers, mais aujourd’hui, ils se sont imposés dans une superbe ambiance face aux Sixers. Tyler Herro a été énorme dans le money-time et a terminé la rencontre avec 30 points.

15e victoire sur les 17 derniers matchs pour les Atlanta Hawks. D’accord Jayson Tatum n’était pas là et les Boston Celtics étaient en back-to-back, mais tout de même, il y a de quoi être en confiance.

Les Suns ont écrasé les Grizzlies avec 36 points en 26 minutes de Devin Booker.

Victor Wembanyama a battu son season-high avec 41 points et a offert la victoire aux Spurs. Guerschon Yabusele ne s’est, néanmoins, pas mal défendu.

Les Wolves ont célébré le retour d’Anthony Edwards avec une belle victoire face aux Mavs. Ayo Dosunmu a réussi un triple-double.

Evan Mobley a réalisé l’un des meilleurs matchs de sa saison face au Jazz avec 34 points et 17 rebonds en 29 minutes.

Le Thunder s’en est sorti en prolongation face aux Pistons dans le duel des leaders des deux conférences. Shai Gilgeous-Alexander (47 points) a encore été énorme dans le money-time.

Les Lakers se sont facilement imposés face à des Wizards décimés. LeBron James a réussi un triple-double avec 21 points, 10 rebonds et 12 passes décisives.

Le highlight de la nuit :

Les Highlights des 41 points de Victor Wembanyama (season-high) face aux Bulls ! 🐂 pic.twitter.com/njWwh0FN7y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2026

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Le programme de ce soir :