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Résumé NBA de la nuit : LeBron James en triple-double face aux Wizards !

Le 31 mars 2026 à 06:50 par Robin Wolff

LeBron James
Source image : YouTube

Huit matchs ont eu lieu en NBA cette nuit. Victor Wembanyama a réussi son career-high, le Thunder – Pistons s’est terminé en prolongations et LeBron James a réussi son troisième triple-double de la saison !

Les résultats de la nuit :

  • Heat – Sixers : 119-109 (stats)
  • Hawks – Celtics : 112-102 (stats)
  • Grizzlies – Suns : 105-131 (stats)
  • Spurs – Bulls : 129-114 (stats)
  • Mavericks – Wolves : 94-124 (stats)
  • Jazz – Cavaliers : 113-122 (stats)
  • Thunder – Pistons : 114-110 (stats)
  • Lakers – Wizards : 120-101 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Les Highlights des 41 points de Victor Wembanyama (season-high) face aux Bulls ! 🐂 pic.twitter.com/njWwh0FN7y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Magic – Suns
  • 1h30 : Nets – Hornets
  • 2h : Bucks – Mavericks
  • 2h : Pistons – Raptors
  • 2h : Rockets – Knicks
  • 4h30 : Lakers – Cavaliers
  • 5h : Clippers – Blazers
Tags : Lebron James, los angeles lakers, Résumé de la nuit en NBA

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