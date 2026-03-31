Résumé NBA de la nuit : LeBron James en triple-double face aux Wizards !
Le 31 mars 2026 à 06:50 par Robin Wolff
Huit matchs ont eu lieu en NBA cette nuit. Victor Wembanyama a réussi son career-high, le Thunder – Pistons s’est terminé en prolongations et LeBron James a réussi son troisième triple-double de la saison !
Les résultats de la nuit :
- Heat – Sixers : 119-109 (stats)
- Hawks – Celtics : 112-102 (stats)
- Grizzlies – Suns : 105-131 (stats)
- Spurs – Bulls : 129-114 (stats)
- Mavericks – Wolves : 94-124 (stats)
- Jazz – Cavaliers : 113-122 (stats)
- Thunder – Pistons : 114-110 (stats)
- Lakers – Wizards : 120-101 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Le Heat perdait hier un match compliqué face aux Pacers, mais aujourd’hui, ils se sont imposés dans une superbe ambiance face aux Sixers. Tyler Herro a été énorme dans le money-time et a terminé la rencontre avec 30 points.
- 15e victoire sur les 17 derniers matchs pour les Atlanta Hawks. D’accord Jayson Tatum n’était pas là et les Boston Celtics étaient en back-to-back, mais tout de même, il y a de quoi être en confiance.
- Les Suns ont écrasé les Grizzlies avec 36 points en 26 minutes de Devin Booker.
- Victor Wembanyama a battu son season-high avec 41 points et a offert la victoire aux Spurs. Guerschon Yabusele ne s’est, néanmoins, pas mal défendu.
- Les Wolves ont célébré le retour d’Anthony Edwards avec une belle victoire face aux Mavs. Ayo Dosunmu a réussi un triple-double.
- Evan Mobley a réalisé l’un des meilleurs matchs de sa saison face au Jazz avec 34 points et 17 rebonds en 29 minutes.
- Le Thunder s’en est sorti en prolongation face aux Pistons dans le duel des leaders des deux conférences. Shai Gilgeous-Alexander (47 points) a encore été énorme dans le money-time.
- Les Lakers se sont facilement imposés face à des Wizards décimés. LeBron James a réussi un triple-double avec 21 points, 10 rebonds et 12 passes décisives.
Le highlight de la nuit :
Les Highlights des 41 points de Victor Wembanyama (season-high) face aux Bulls ! 🐂 pic.twitter.com/njWwh0FN7y
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Magic – Suns
- 1h30 : Nets – Hornets
- 2h : Bucks – Mavericks
- 2h : Pistons – Raptors
- 2h : Rockets – Knicks
- 4h30 : Lakers – Cavaliers
- 5h : Clippers – Blazers