Anthony Edwards était bien de retour cette nuit face aux Mavericks après deux semaines d’absence. Résultat, un match solide avec 17 points, 2 rebonds et 4 passes en seulement 23 minutes. Maintenant qu’ils ont récupéré leur franchise player, et si les Wolves venaient jouer les trouble-fêtes dans le classement de la Conférence Ouest.

Depuis sa blessure le 15 mars dernier, tout le Minnesota attendait que son Loup préféré revienne. Le chef de meute était bien présent cette nuit pour affronter Dallas, et s’il n’a pas pu starter pour des problèmes… intestinaux, ces derniers n’ont pas empêché Anthony Edwards de bien faire sentir sa présence après deux semaines loin des parquets. Ant is back !

Anthony Edwards connects on the 3-pointer for his first points back in his return to the lineup as it caps a 14-2 Minnesota run.

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— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 31, 2026

17 points à 7 sur 13 au tir dont 2 sur 3 de loin, 2 rebonds, 4 caviars et un plus-minus de +29 en seulement 23 petites minutes de jeu. Difficile d’imaginer plus douce manière de revenir d’une inflammation du genou, tant Edwards nous a gratifié de toute sa palette offensive en si peu de temps.

De derrière la ligne à 3 points, au gros drive bien agressif, en passant par du mi-distance et un gros tomar en transition. Y a pas à dire, le retour est A-SSU-RÉ, en attendant que le volume de minutes augmente tranquillement.

🚨 ANTHONY EDWARDS EST DE RETOUR !pic.twitter.com/JgFxruiHlu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2026

Et ça va faire du bien à des Wolves qui ont besoin de stabilité. Le collectif de Minneapolis a pas mal alterné le chaud et le froid tout au long de la saison, et si la blessure d’Edwards a pu inquiéter, finalement les Loups ne s’en sont pas si mal sortis.

5 victoires en 7 matchs sans leur numéro 5, dont des gros succès récents à Boston et contre les Rockets dans une prolongation historique. La dynamique était déjà positive dans le Minnesota, mais si Anthony Edwards se rajoute à ça en revenant pleine puissance, attention ça peut faire très très mal dans la Conférence Ouest.

Alors ça vise quoi ? Le top 4 de l’Ouest ? Le podium si les Lakers s’effondrent dans la dernière ligne droite ? Au fond, pas sûr que ça ait tant d’importance. L’objectif principal est d’arriver en Playoffs en parfaite santé, et sur une bonne dynamique. Et vu ce que sont en train d’amorcer les Wolves, avec en plus un calendrier plutôt avantageux sur la fin de saison. Gare aux Loups !