Joe Mazzulla sur le Coach de l’Année : « Je trouve que c’est un trophée ridicule »

Alors que les Celtics se sont inclinés cette nuit face aux Hawks, Joe Mazzulla a été questionné sur ce que représentait le trophée du Coach de l’Année à ses yeux, étant donné qu’il est l’un des favoris. Spoiler : la langue de bois est bien bien loin.

Parmi les têtes de proue de la course au Coach de l’Année pour avoir ramené des Celtics « » »en reconstruction » » » tout en haut de la Conférence Est, Joe Mazzulla a répondu cette nuit à une question sur l’importance de ce trophée dans son estime… et au moins on ne peut pas douter de l’honnêteté de sa réponse.

« Je trouve que c’est un trophée ridicule. Il ne devrait pas exister. Ce qui compte, ce sont les joueurs et le travail du staff. C’est aussi simple que ça. Je ne veux plus qu’on m’en parle. »

Joe Mazzulla on coach of the year award

“I think it’s a stupid award. You shouldn’t have it. It’s more about the players and the work the staff puts in. It’s that simple. I really don’t want to be asked or talked about it again”

(h/t @NBA__Courtside)

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— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 30, 2026

Alors que 99% de la Ligue aurait sorti une réponse toute faite en déclarant que ce serait un honneur d’être élu parmi ses pairs, l’entraîneur des Celtics a sorti la sulfateuse. Et s’il est peut-être un peu dur en qualifiant le trophée de « ridicule », force est de constater qu’il marque un point sur le manque de mise en lumière du travail des staffs au sein de la Grande Ligue.

Que l’on soit d’accord ou pas d’accord, sa déclaration a au moins le mérite de faire réagir. On a presque envie qu’il remporte le trophée juste pour voir ce qu’il aura à dire en antenne nationale.