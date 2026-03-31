Les Hawks sont en feu complet, meilleure équipe de l’Est depuis le All-Star Break !

Vainqueurs cette nuit face à Boston, les Hawks ont choppé leur 16ème victoire sur les 18 derniers matchs. Bilan déjà impressionnant, mais qui le devient encore plus quand on ajoute que les Faucons sont la meilleure équipe de l’Est depuis le All-Star Break. En bref, tout va bien à Atlanta !

Certes les Celtics étaient privés de Jayson Tatum et Neemias Queta cette nuit, en plus d’être en back-to-back, mais il serait injuste de ne pas féliciter les Hawks pour leur victoire malgré les circonstances.

Atlanta nous a sorti un match taille patron dans lequel le collectif a primé sur l’individu (6 joueurs à plus de 10 points, 28 passes décisives au total). Parfaite manière de célébrer une 16ème victoire sur leurs 18 derniers matchs !

D’accord Boston était en back-to-back, Jayson Tatum et Neemias Queta n’étaient pas là…

Mais cette victoire (112-102) confirme encore la belle forme des Hawks.

16 victoires sur les 18 derniers matchs. Meilleure équipe de l’Est depuis le All-Star Break ! 🐦 pic.twitter.com/E9AipfFmdP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2026

Les Faucons continuent donc sur leur incroyable dynamique des dernières semaines. C’est simple, à l’Est depuis le All-Star Break, personne ne fait mieux (17 victoires, 3 défaites).

Et même en étendant le spectre à toute la Ligue, la franchise géorgienne présente le 3ème meilleur bilan sur la même période, juste derrière les Spurs et le Thunder, mais peut se targuer d’être l’équipe avec le plus de victoires à domicile, toujours depuis le All-Star Break. En résumé, il pleut des larmes de joie à Atlanta.

Hawks since the All-Star break:

— Most wins in East

— Most wins at Home

On fire. pic.twitter.com/3hYDdAO6Sj

— StatMuse (@statmuse) March 31, 2026

Difficile de prononcer autre chose que des éloges envers l’équipe de Quin Snyder. La question étant maintenant, jusqu’où peuvent-ils aller ?

La cinquième place des Raptors semble plus que jamais à portée de main, ce qui signifierait un premier tour de Playoffs potentiel face aux Cavs si rien ne bouge aux avant-postes de l’Est. Belle confrontation en perspective, et si évidemment le duo Donovan Mitchell/James Harden restera le favori, pas impossible de voir cette jeune équipe des Hawks poser des problèmes à Cleveland, un peu comme le Magic l’avait fait en 2024.

M’enfin, il reste encore du temps avant d’anticiper des séries de Playoffs. Pour l’instant, profitons simplement de ce poulet que nous sert la franchise ailée !