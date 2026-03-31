Shai Gilgeous-Alexander sur la course au MVP : « Je laisse mon jeu parler pour moi »

Auteur cette nuit d’une immense performance avec 47 points dans la victoire des siens face aux Pistons, Shai Gilgeous-Alexander s’est ensuite vu demander s’il souhaitait plaider sa cause dans la course au MVP. Perche non saisie par le meneur du Thunder.

Quel match encore de Shai Gilgeous-Alexander contre Detroit. 47 pions à 63% de réussite au tir, une vraie performance de MVP, qui a sans doute donné des idées aux journalistes pour la conférence de presse.

Après que Victor Wembanyama ait plaidé pour son dossier de Most Valuable Player la semaine dernière, Tim MacMahon de chez ESPN a demandé au Canadien s’il souhaitait en faire de même. Proposition déclinée par le tenant du titre :

« Nan, ça ira. Merci d’avoir proposé quand même… Je laisse mon jeu parler pour moi »

“Nah, I’m good. Thanks for asking, though…I let my game do the talking.”

— Shai Gilgeous-Alexander on if he wants to make his case for the MVP.

(h/t @MichaelOnSports)

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— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 31, 2026

Une position à contre-courant des propos de Wemby, et de ce que pense Draymond Green sur le besoin d’être vocal dans les courses aux trophées. Certes c’est plus facile de dire ça quand t’es le MVP en titre, mais c’est intéressant de voir les deux approches se confronter.

En tout cas, cette course nous tiendra en haleine jusqu’au bout du bout de la saison. Hâte de voir Luka Doncic parler une nouvelle fois de ses 40 pions par match et Jokic de ses chevaux pour défendre leur cas.