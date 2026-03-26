Les Rockets ont perdu 13 points d’avance en overtime : retour sur un scénario fou !

Cette nuit, Wolves et Rockets s’affrontaient dans un match de haute importance pour le classement de la Conférence Ouest. Le scénario a été à la hauteur des enjeux grâce à une prolongation renversante et une remontada orchestrée par les Loups du Minnesota. Ça vaut le détour !

Au moment où Alperen Sengun a claqué son gros tomar pour placer les siens à 13 longueurs d’avance après un run de 13-0 pour commencer la prolongation, il était impossible d’imaginer les Wolves revenir dans la partie.

Kevin Durant était bouillant, l’attaque de Minneapolis était au point mort et les trois minutes restantes se dessinaient comme un simple mauvais moment à passer avant de pouvoir rentrer et d’essayer d’oublier une défaite bien frustrante… mais impossible n’est pas Wolves !

A HISTORIC COMEBACK FOR THE WOLVES ‼️

After trailing 108-95 with 3:01 left in OT, Minnesota went on a 15-0 run to win 110-108.

The 13-point OT comeback is the largest in the PxP era (1997-98) 🤯 pic.twitter.com/iyS4BFcvLM

— NBA (@NBA) March 26, 2026

C’est un 3 points de « L’Ancien », aka Mike Conley, qui va relancer les siens. Derrière Kyle Anderson punit le manque d’effort de Sengun au rebond en lui collant une bonne claquette avec la faute sur la truffe. Donte DiVincenzo prend ensuite ce même Sengun de vitesse pour aller driver tranquille au panier… et ça fait déjà plus que 5 points à rattraper pour les Timberwolves, temps mort Houston !

En attaque, les Rockets patinent, manquent des shoots ouverts, tout ce qu’il faut pour continuer d’alimenter les espoirs de tout le Minnesota qui s’en remet maintenant à Julius Randle. Un bon gros layup, toujours sur Alperen Sengun, et ça fait -3 !

Amen Thompson loupe complètement son floater, KD perd la balle juste après la remise en jeu, juste ce qu’il faut pour laisser une chance à DiVincenzo d’égaliser, BULLSEYE. Julius Randle finit le travail à mi-distance après avoir magnifiquement défendu sur Alpi de l’autre côté du terrain. Minnesota mène de deux points avec 9 secondes à jouer et s’envole vers la victoire avant de concéder deux lancers francs à un certain Kevin Durant.

JULIUS RANDLE HITS THE GO-AHEAD JUMPER!

AFTER TRAILING BY 13 POINTS IN OT, THE TIMBERWOLVES CLOSE OUT THE GAME ON A 15-0 RUN TO STORM BACK AND WIN BY 2 AT HOME 🤯 pic.twitter.com/YdmtZWEeNa

— NBA (@NBA) March 26, 2026

Dommage pour les Loups, l’exploit était proc… KEVIN DURANT LOUPE LE PREMIER ! Le Slim Reaper est donc ensuite obligé de manquer son deuxième lancer pour tenter de récupérer le ballon, sans succès. Les Wolves s’imposent donc grâce à un run de 15-0 après s’en être pris 13 de suite en début d’overtime… scénario hollywoodien quand tu nous tiens !

Gros exploit pour l’équipe du Minnesota qui était toujours sans Anthony Edwards, privée de Naz Reid en prolongation après l’expulsion de ce dernier pour une mauvaise réaction à un coup de sifflet, et de Rudy Gobert pour 6 fautes personnelles. Jaden McDaniels a lui aussi quitté le terrain après une blessure. Tout était contre les Loups, mais au final, voilà une victoire qui envoie un message !