Quand Jaylen Brown prend Shai Gilgeous-Alexander à son propre jeu…

Cette nuit à Boston, on a assisté à un duel de MVP entre Jaylen Brown et Shai Gilgeous-Alexander. Duel finalement remporté par le premier, qui a pris le second à son propre jeu.

La scène se passe au milieu du quatrième quart-temps : Jaylen Brown est en un-contre-un face à SGA, au niveau de la ligne des lancers-francs. La star des Celtics réalise un step-back, une première feinte de tir puis une deuxième, faisant décoller Shai qui finit par faire faute.

Coup de sifflet de l’arbitre, and-1 dans la foulée, et surtout un grand sourire pour Jaylen Brown.

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Petit rappel du contexte : il y a deux semaines, après une défaite à Oklahoma City, Brown avait dénoncé publiquement les floppeurs et les attaquants qui cherchent trop la faute au lieu de simplement jouer au basket. Très vite, ils étaient nombreux à faire le rapprochement avec Shai Gilgeous-Alexander, aka « The free-throw merchant », spécialiste pour chercher les fautes et donc ses points sur la ligne des lancers-francs.

Estimant alors qu’il ne recevait pas les mêmes coups de sifflet qu’un Shai, Brown avait notamment déclaré : « Je ne suis pas quelqu’un qui cherche les fautes. Je ne cherche pas à flopper, mais c’est presque comme si on y était obligé. Alors peut-être que je devrais flopper un peu plus. »

C’est ainsi qu’on en arrive à la séquence d’hier, qui prend tout son sens. Vous comprenez maintenant pourquoi Brown s’est marré après son panier, pendant que SGA a hoché la tête.