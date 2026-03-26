Jaylen Brown et les Celtics en patrons face au Thunder (119-109) !

Boston recevait les champions en titre cette nuit au TD Garden. Dans un match qui sentait bon les Finales NBA, le Thunder a pris le meilleur départ. Mais lors d’une excellente seconde période, Jaylen Brown (31 points) et les C’s ont renversé la vapeur et essoré OKC.

C’était l’affiche de la soirée en NBA. Le Thunder se déplaçait à Boston pour un premier test avec les deux effectifs au complet. Et avant de potentiellement se recroiser en juin, ce sont les Celtics qui ont pris le dessus : victoire 119-109 grâce à un super deuxième acte. Emmenés par un Jaylen Brown timide en première mi-temps (7 points) mais en mode patron en deuxième (24 points), les C’s ont pris le large au retour des vestiaires.

Dans un match serré mais pas étincelant, c’est finalement dans le quatrième quart-temps que la différence s’est faite.

Score final : Celtics 119-109 Thunder

Boston frappe un joli coup derrière un Jaylen Brown magistral en 2e mi-temps (31 points, 8 rebonds, 8 passes).

Jayson Tatum qui retrouve des sensations, Baylor Scheierman en mode facteur X…

Attention aux hommes de Joe Mazzulla ! ☘️ pic.twitter.com/J9sWqrqKrN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026



Le facteur X ? Baylor Scheierman. En sortie de banc, il a été précieux avec ses trois tirs de loin. Et pendant ce temps, Jayson Tatum revient tranquillement, reprend ses marques petit à petit. Ce n’est pas lui qui a pris les ballons dans le money time – Jaylen Brown oblige – mais il n’empêche que JT a pesé avec un nouveau double double (19 points, 12 passes) et quelques highlights.

Jayson Tatum is serving as Boston’s shot-blocking, rim-protecting center in this lineup that has surged the Celtics back into the game. pic.twitter.com/403dCBgwZI

— Marc D’Amico (@Marc_DAmico) March 26, 2026



Un petit mot tout de même sur Shai Gilgeous-Alexander qui aura été propre au possible avec 33 points à 10/12 au tir, mais qui aura peut-être manqué d’agressivité pour impacter véritablement le dénouement de la rencontre.

En somme, les Celtics ont assumé leur statut à domicile et annoncent à tout le monde (au cas où ce n’était pas assez clair) : ils sont là pour aller au bout, et prennent le visage logique de favoris à l’Est !