Après 25 matchs de suspension à cause d’un contrôle positif à une substance interdite par la NBA, Paul George était de retour cette nuit face aux Bulls. Et le joueur des Sixers en a profité pour rappeler à tout le monde qu’il avait encore du génie dans les doigts.

Les Sixers recevaient cette nuit Chicago. Jusque là ça n’annonçait rien de bien excitant, mais c’était sans compter sur les retours de Joel Embiid et Paul George. Alors que Big Joel en a planté 35 (dont 15 dès le premier quart), PG, lui, a tapé du point sur la table en inscrivant 28 points mais surtout en étant complet avec 6 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et six bombinettes du parking.

Paul George était de retour ce soir après ses 25 matchs de suspension :

🔸 28 points (11/22 au tir)

🔸 6 rebonds

🔸 4 passes décisives

🔸 4 interceptions

🔸 6/13 à 3-points

Le tout en seulement 26 minutes. Je crois qu’on peut parler de réussite ! 😅 pic.twitter.com/JUma1IfYBs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026



L’ancien des Pacers a réussi le tout en 26 minutes avec la très large victoire en prime (157-137). La défense de Chicago ayant déjà décidé de partir à Cancun.

Alors, ces 25 matchs auront-ils servi de vacances régénératrices pour PG ? En tout cas, il est revenu pour fermer des bouches. Et les Sixers auront bien besoin de ça durant l’absence de Tyrese Maxey pour pouvoir accrocher le top 6 et compteront sur leurs vétérans pour des éventuels Playoffs.