Programme NBA : Celtics – Thunder pour un duel au sommet

Immense nuit de NBA au programme avec 12 matchs. À l’honneur, un gros choc entre les Celtics et le Thunder qui pourrait bien être une preview des futures Finales NBA. Douze Français seront aussi sur les parquets.

Le programme NBA du soir :

0h : Pistons – Hawks

0h : Pacers – Lakers

0h : Sixers – Bulls

0h30 : Celtics – Thunder

0h30 : Cavaliers – Heat

1h : Grizzlies – Spurs

2h : Jazz – Wizards

2h30 : Wolves – Rockets

3h : Nuggets – Mavericks

3h : Warriors – Nets

3h : Blazers – Bucks

3h30 : Clippers – Raptors

L’affiche à ne pas rater : Celtics – Thunder

Le duel était rude avec un Wolves – Rockets qui aura beaucoup d’importance dans le classement de la Conférence Ouest, mais il était impossible de résister à l’idée de cette potentielle Finale entre Boston et OKC.

Qui aurait pu dire ça en tout début de saison, alors que les Celtics étaient pressentis pour tanker. Au final, il n’en est rien, la troupe de Joe Mazzulla a récupéré son franchise player Jayson Tatum dans un temps record après sa blessure au tendon d’Achille l’année dernière. JT a besoin de retrouver du rythme et une place au sein du collectif bostonien, et quoi de mieux que de se mesurer aux meilleurs pour savoir sur quoi travailler.

Les meilleurs, c’est bien évidemment le Thunder. Malgré des rotations biaisées par les blessures tout au long de la saison, OKC domine, domine et domine. Une petite phase de moins bien à la mi-saison histoire de faire renaître un peu de suspens, mais depuis, le Thunder est sur 12 victoires consécutives, 15 sur les 16 derniers matchs. Le champion est au rendez-vous, alors on a hâte de voir les Celtics, contenders à l’Est, s’y frotter.

NBA champions getting ready to face the Celtics tonight. @CLNSMedia pic.twitter.com/tnLeWOhS8T

— Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) March 25, 2026

Les Français en lice :

Zaccharie Risacher face aux Pistons

face aux Pistons Guerschon Yabusele contre son ancienne équipe des Sixers

contre son ancienne équipe des Sixers Rayan Rupert se mesurera à Victor Wembanyama et ses Spurs

se mesurera à et ses Spurs Bilal Coulibaly et Alex Sarr face au Jazz

et face au Jazz Rudy Gobert et Joan Beringer contre Houston

et contre Houston Nolan Traoré affrontera les Warriors

affrontera les Warriors Sidy Cissoko et Ousmane Dieng se livreront bataille à Portland

et se livreront bataille à Portland Nicolas Batum jouera les Raptors

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici