Officiel : les propriétaires NBA approuvent une expansion à Seattle et Las Vegas

C’est confirmé ! Comme attendu, les dirigeants NBA ont approuvé une expansion à Seattle et Las Vegas ! Les deux nouvelles franchises devraient arriver pour la saison 2028-29. Prochaine étape maintenant : le processus d’enchères.

Hier et aujourd’hui se tenait le vote des dirigeants NBA concernant une potentielle expansion de la Grande Ligue à Seattle et Las Vegas. Le résultat ne faisait que très peu de doute mais c’est confirmé à l’instant par Shams Charania. Les propriétaires NBA se sont montrés favorables à l’ajout des franchises de Seattle et Las Vegas au sein de la Ligue. Le chemin vers une ligue à 32 équipes peut enfin commencer !

Breaking: The NBA’s Board of Governors has approved a vote for the league to explore bids and applicants for expansion teams exclusively in Las Vegas and Seattle, sources tell ESPN. A bidding process is expected to generate offers in the $7-10 billion range for each team. pic.twitter.com/yEaLPjnTVf

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2026

Mais alors comment va se passer la suite ? La Ligue et ses dirigeants vont d’abord mener un processus d’enchères afin de déterminer qui pourrait devenir propriétaire de ces deux nouvelles franchises, avec des offres attendues entre 7 et 10 milliards de dollars selon les infos d’ESPN.

Ce processus s’étendra sur les prochains mois, avant que ces mêmes dirigeants ne décident d’acter l’achat de ces deux franchises dès maintenant, ou bien d’attendre encore quelques années (certainement pour que leurs valeurs augmentent encore un peu plus). En sachant que les dernières infos évoquaient une arrivée de ces deux équipes au sein de la NBA à l’aube de la saison 2028-29.

This starts the NBA’s 32-team expansion process. Multiple high-ranking officials have termed expansion as « when, not if. » Now the NBA will examine Seattle and Las Vegas bids over the next several months, and whether to execute the new franchise purchases now or in a few years. https://t.co/Rkd0fZ41c7

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2026

Le sujet devrait donc rester sur toutes les lèvres pendant au moins quelques mois encore, mais pour l’instant prenons simplement le temps de digérer l’information. 32 previews en 32 jours va falloir s’y habituer !