La nouvelle identité visuelle des Wolves aurait fuité

Un NBA Store aurait laissé fuiter la nouvelle identité visuelle des Wolves. Un peu de vieux, un peu de neuf, une couleur de retour et même ce qui semble être une nouvelle abréviation, ça sent la peau neuve à Minneapolis.

Cela fait un petit moment que des rumeurs tournent autour d’un potentiel changement de logo chez les Wolves, mais ce qui n’était jusque-là que des bruits de couloir semble bien se confirmer, et on pourrait même déjà avoir un premier visuel.

There is a non zero chance the NBA store leaked the new logos already (couple weeks ago) https://t.co/1t0VqXsy9u pic.twitter.com/OwaHaYql7j

— 💤 (@ShadowStarMode) March 24, 2026

Ces images proviendraient d’un NBA Store qui aurait donc accidentellement fait fuiter une petite partie de la nouvelle identité visuelle des Loups. Sachant que ces deux photos matchent plutôt bien avec toutes les descriptions que l’on a pu avoir dans les rumeurs, ce nouveau look pourrait bien être crédible.

Le logo semble être un mashup de tout ce que la franchise du Minnesota a connu jusque-là, du liseré vert au loup du logo actuel en passant par le retour des arbres. Le plus surprenant étant peut-être la nouvelle abréviation « MINN », que l’on avait déjà vu sur les maillots City de la saison 2020-21. À voir si ce n’est qu’un logo alternatif ou une pièce plus centrale du projet.

On attendra bien évidemment des visuels officiels cet été avant de se faire un avis sur ces Wolves new look, mais si vous faites partie de la fanbase, préparez déjà le porte-monnaie…