Moses Moody ne rejouera plus cette saison, rupture d’un tendon du genou pour le Warrior

Il y a deux jours, en toute fin de match contre les Mavs, Moses Moody s’est effondré après un saut en se tenant le genou gauche, avant d’être évacué sur civière. Le verdict hier dans la soirée, rupture du tendon rotulien, fin de saison et une longue rééducation à prévoir pour le Warrior. Quelle tristesse !

Le diagnostic faisait peu de doutes au vu des images terribles auxquelles la planète basket a assisté lundi soir, mais c’est désormais confirmé par Shams Charania. Moses Moody est contraint d’abandonner ses coéquipiers pour le reste de la saison, et peut-être le début de la prochaine, en raison d’une rupture du tendon rotulien dans son genou gauche.

Golden State Warriors guard Moses Moody has been diagnosed with a torn patellar tendon in his left knee, sources tell ESPN. Moody’s career-best season is over and a lengthy rehab will be required. pic.twitter.com/A8IqhgbXIL

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2026

Tristesse absolue au vu du moment où c’est arrivé, en toute fin de prolongation alors qu’il s’envolait pour sceller la victoire des siens. Et encore plus quand on sait que l’arrière de la Baie réalisait sa meilleure saison en carrière et semblait enfin s’installer une bonne fois pour toutes dans la rotation de Steve Kerr.

Malheureusement cette terrible nouvelle s’ajoute à une pile déjà bien fournie côté Warriors, entre l’absence de Steph Curry, les ligaments croisés de Jimmy Butler et maintenant le tendon de Moses Moody, on ne sait pas par quel cimetière indien Mike Dunleavy est passé en vacances l’été dernier, mais il s’agirait de ne plus jamais y retourner.

Pour l’instant, souhaitons surtout un bon rétablissement au numéro 4 de Golden State, puisse-t-il revenir encore plus fort la saison prochaine.