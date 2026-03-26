Victor Wembanyama pas si loin d’un five-by-five en trois quarts-temps !

Cette nuit, Victor Wembanyama était de sortie face aux Grizzlies. Dans un match archi dominé du début à la fin, Wemby a fait le show, a impressioné (encore) et est passé tout proche d’un 5×5 en seulement 26 minutes. Avec cette victoire les Spurs ne sont plus qu’à deux matchs du Thunder et peuvent croire à la première place !

Victor Wembanyama, on le sait, est en mission. Qu’il s’agisse de Boston ou de Memphis en face, il va vouloir faire mal et prouver que c’est lui le MVP de la ligue. Cette nuit, alors que les Grizz ont joué la caricature d’eux même tellement ils ressemblaient à une équipe du dimanche face à des « vrais » pros, le français n’a pas inscrit 40 pions mais a été ultra dominant. L’Alien passe même pas si loin d’un « five by five » en trois quart-temps.

Pour rappel, le 5×5 (ou five by five) signifie qu’un joueur dépasse 5 unités dans chacune des catégories suivantes : points, passes, rebonds, interceptions et contres. Wemby a terminé avec 19 points, 15 rebonds, 7 contres (est-ce qu’on se rend bien compte !?), 3 passes et 3 interceptions… il ne manquait donc pas grand chose. Et tout ça, avec un buzzer-beater pour finir son match… dans le troisième quart-temps (oui, Victor a fait tout ça sans jouer le quatrième).

🚨 VIC AT THE BUZZER 🚨

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— San Antonio Spurs – x (@spurs) March 26, 2026



Wemby a déjà réalisé cet exploit et avait marqué l’histoire en devenant le plus jeune joueur à réaliser cette perf’ en février 2024. Cette nuit il n’a donc pas réitéré mais a tout de même marqué les esprits par les stats… et par l’image. Visez un peu cette séquence de dingue :

GG JACKSON QUI POSTERISE VICTOR WEMBANYAMA…

ET VICTOR WEMBANYAMA QUI SE VENGE SUR L’ACTION SUIVANTE ! 😱👽pic.twitter.com/eyGaZTI4FP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026



Les Spurs reviennent à deux petits matchs du Thunder

Avec la défaite du Thunder face aux Celtics, les Spurs reviennent à deux matchs d’OKC. Et au vu de la fin de saison des deux équipes, il existe un monde où San Antonio termine la saison sur la lancée de ces deux derniers mois (23 victoires en 25 matchs) et arrache la première place de la conférence Ouest (et de la ligue !).

Voici ce qui attend les deux franchises dans cette dernière ligne droite :

Calendrier des Spurs

Calendrier du Thunder

Déjà que cette fin de saison régulière s’annonçait palpitante. Voilà que les Spurs rajoutent des enjeux. Et Wemby pourrait avoir particulièrement envie de passer devant OKC pour rajouter un argument à sa campagne de MVP.

Les Spurs ne sont plus qu’à deux victoires du Thunder.

Peuvent-ils les doubler sur le fil et terminer avec le meilleur bilan de la Conférence Ouest (et de la NBA) ? pic.twitter.com/m7pVsrPyZT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026