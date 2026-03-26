La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert héroïque devant Kevin Durant !

Huit Français ont foulé les parquets NBA cette nuit et beaucoup ont réussi à briller. Mais le plus clutch d’entre-eux a été Rudy Gobert. Le pivot a réalisé une action défensive extraordinaire pour maintenir son équipe en vie face aux Rockets.

Les résultats de la nuit :

Pistons – Hawks : 129-130 (stats)

: 129-130 (stats) Pacers – Lakers : 130-137 (stats)

: 130-137 (stats) Sixers – Bulls : 157-137 (stats)

– Bulls : 157-137 (stats) Celtics – Thunder : 119-109 (stats)

– Thunder : 119-109 (stats) Cavaliers – Heat : 103-120 (stats)

: 103-120 (stats) Grizzlies – Spurs : 98-123 (stats)

: 98-123 (stats) Jazz – Wizards : 110-133 (stats)

: 110-133 (stats) Wolves – Rockets : 110-108 (stats)

– Rockets : 110-108 (stats) Nuggets – Mavericks : 142-135 (stats)

– Mavericks : 142-135 (stats) Warriors – Nets : 109-106 (stats)

– Nets : 109-106 (stats) Blazers – Bucks : 130-99 (stats)

– Bucks : 130-99 (stats) Clippers – Raptors : 119-94 (stats)

Victor Wembanyama

Trois quarts-temps ont suffi à ce que le pivot des San Antonio Spurs fasse sa loi dans la raquette de Memphis. Pas Loin d’un triple-double avec les contres, pas loin non plus d’un five-by-five, le tout en 26 minutes… du Wemby quoi. 19 points, 15 rebonds, 7 contres, 3 interceptions et 3 contres à 8/15 au tir dont 1/3 de loin et 2/3 aux lancers pour l’originaire du Chesnay-Rocquencourt.

GG JACKSON QUI POSTERISE VICTOR WEMBANYAMA…

ET VICTOR WEMBANYAMA QUI SE VENGE SUR L’ACTION SUIVANTE ! 😱👽pic.twitter.com/eyGaZTI4FP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026

Bilal Coulibaly

Son ancien coéquipier a réalisé une belle performance face au Jazz en seulement 19 minutes (du fait du gros bodybag de son équipe). 11 points, 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 rebonds à 4/9 au tir dont 0/1 de loin et 3/4 aux lancers.

Guerschon Yabusele

Lui aussi s’est montré de belle manière cette nuit, malgré la performance collective catastrophique de Chicago (notamment en défense). Le Dancing Bear a compilé 11 points et 4 rebonds à 3/8 au tir dont 2/5 à 3-points et 3/3 aux lancers.

Rudy Gobert

Le pivot des Minnesota Timberwolves a permis à son équipe de rester dans le match grâce à une action défensive extraordinaire face à Kevin Durant. Il s’est fait expulser lors de la possession suivante pour six fautes, mais ses coéquipiers ont réussi à l’emporter en prolongations dans une des rencontres les plus folles de la saison. Et tout part de cette bâche. 14 points, 14 rebonds, 5 contres, 1 passe décisive et 1 interception à 7/13 au tir pour la Tour de Saint-Quentin.

QUELLE DÉFENSE CLUTCHISSIME DE RUDY GOBET SUR KEVIN DURANT ! 😱pic.twitter.com/89n5KNT57Q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026

Zaccharie Risacher

Sortie assez moyenne de l’ailier des Hawks qui a tout de même réussi un super dunk. En 9 minutes, il a compilé 2 points et 3 rebonds à 1/3 au tir dont 0/2 de loin.

ZACCH’ ATTACK ! 💥 pic.twitter.com/yXczwyJYOv https://t.co/GVN9F6kKIA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2026

Sidy Cissoko

Un match représentatif du joueur des Blazers qui a amené sa pierre à l’édifice un petit peu partout. 2 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre à 1/1 au tir.

Nicolas Batum

Belle adresse pour le vétéran tricolore avec 9 points en 15 minutes à 3/4 au tir (tous de loin. Mais aussi 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre.

Ousmane Dieng

L’ailier des Bucks a sans doute été le deuxième meilleur joueur de son équipe cette nuit avec 16 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 1 contre à 7/17 au tir dont 2/6 de loin.

Le programme de ce soir :