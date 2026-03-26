Point blessure : des nouvelles encourageantes pour Cade Cunningham et Anthony Edwards

Dans la nuit, Shams Charania a donné des nouvelles de Cade Cunningham et d’Anthony Edwards. Le premier pourrait revenir dès le début des Playoffs, tandis que le second serait de retour dans les prochains jours. Ça fait du bien les bonnes nouvelles !

Alors qu’une grosse nuit de NBA s’amorçait avec douze matchs au programme, Shams Charania d’ESPN nous a donné des updates concernant deux gros dossiers de blessures sur cette fin de saison, Cade Cunningham qui souffre d’un pneumothorax et Anthony Edwards dont le genou droit s’était inflammé. Bonne nouvelle : les deux progressent bien !

Joining ESPN NBA Countdown for All-Star injury updates on Detroit’s Cade Cunningham and Minnesota’s Anthony Edwards. pic.twitter.com/BxMCNtRbk5

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2026

Pour le meneur des Pistons, le retour n’est pas imminent, mais il pourrait se faire à une date importante. D’après les dernières infos du Shams, la franchise de Detroit serait optimiste quant à un comeback de son meneur pour le début des Playoffs 2026.

Malheureusement la saison régulière semble compromise (et les récompenses de fin de saison avec), mais les Pistons pourraient bien être au complet dès le commencement de la post-season. Soulagement dans le Michigan.

Du côté d’Anthony Edwards, déjà que les siens viennent de remporter un match tout aussi improbable qu’important face aux Rockets, Minneapolis devrait retrouver son leader d’ici quelques jours. Shams évoque samedi face… aux Pistons, ou bien lundi contre Dallas. Dans tous les cas, Ant sera de retour pour orchestrer le dernier push de cette saison régulière.